En directCrise politique : Sébastien Lecornu entame «d'ultimes négociations» afin de «définir une plate-forme d'action et de stabilité»

L'actuel Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu entame ce mardi «d'ultimes négociations», à la demande d'un Emmanuel Macron toujours plus sous pression, afin de «définir une plate-forme d'action et de stabilité». Suivez notre direct.
L’UDI ne participera pas à la réunion du socle commun ce matin

Plus d'informations à suivre...

Sébastien Lecornu entame 48 heures de négociations aux airs de «mission impossible»

Sébastien Lecornu entame ce mardi "d'ultimes négociations", à la demande d'un Emmanuel Macron toujours plus sous pression, pour "définir une plate-forme d'action et de stabilité". Une gageure pour le Premier ministre démissionnaire qui devra d'ici mercredi ressouder une coalition fissurée, tout en gérant les menaces de censure des oppositions. 

Dès 9H00, Sébastien Lecornu recevra à Matignon des chefs de partis et responsables de la coalition gouvernementale et les présidents des deux chambres du Parlement: Yaël Braun-Pivet (Renaissance, Assemblée) et Gérard Larcher (LR, Sénat). Au lendemain de sa démission spectaculaire sur fond de dissensions avec Les Républicains (LR), il devra composer avec une coalition échaudée par la crise politique dans laquelle s'enfonce l'exécutif.

