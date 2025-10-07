Crise politique : une partie du centre ouverte au dialogue avec la gauche, mais «sans ministres insoumis»

Ce lundi, Gabriel Attal a de nouveau appelé à la désignation d’un négociateur afin de trouver un accord d’intérêt général. Pas opposé à échanger avec la gauche, l’ancien Premier ministre imposerait cependant certaines conditions, à commencer par l’absence de ministres insoumis.

Dans une journée du 6 octobre déjà historique, marquée par la démission de Sébastien Lecornu, Gabriel Attal a lui aussi fait parler de lui. Lors du 20H de TF1, le Secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel, a concédé ne plus «comprendre les décisions» d’Emmanuel Macron. Ne souhaitant ni une dissolution, et encore moins un départ du chef de l’Etat, l’ancien Premier ministre a cependant insisté pour un changement de méthode.

De ce fait, il a de nouveau appelé à la désignation d’un négociateur chargé de trouver un «accord d’intérêt général» permettant de sortir de l’impasse politique actuelle.

Une hypothèse évoquée avec Marine Tondelier, Secrétaire nationale des Ecologistes, et Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, lors d’une rencontre inattendue à la sortie d’un plateau de télévision, a appris CNEWS auprès de l’entourage de Gabriel Attal.

«Des exigences»

Alors que Sébastien Lecornu doit remettre le résultat de ses consultations à Emmanuel Macron ce mercredi, Gabriel Attal aurait lui engagé «une forme de contre-la-montre», enchaînant les discussions avec les responsables politiques «de droite et de gauche».

Martelant la nécessité d’un «changement de méthode», l’ancien Premier ministre aurait également «des exigences» si un Premier ministre de gauche venait à être nommé :«Pas de ministres insoumis», a révélé cette même source à CNEWS.

Selon son entourage, Gabriel Attal serait favorable, une fois un gouvernement «stable», «permettant d’avancer», en place, à faire «évoluer la Constitution», autour de sujets tels que «la proportionnelle».

La gauche dans le flou

Alors que le spectre d’une dissolution de l’Assemblée nationale a refait surface, les forces de gauche ont appelé à l’union. Elles pourraient cependant se lancer en ordre dispersé.

En effet, le Parti socialiste a refusé les appels de La France insoumise, prétextant notamment un désaccord sur la destitution d’Emmanuel Macron. Le PS, qui se rendra à Matignon ce mercredi, pourrait proposer aux Écologistes, à Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, et aux communistes de prendre part à un gouvernement de gauche. Reste désormais à savoir si un accord avec le socle commun, fragilisé, est possible.

De son côté, le groupe LIOT, composé de députés indépendants, a de nouveau appelé ce mardi les présidents des groupes représentés à l’Assemblée nationale, opposés à une démission ou une destitution d’Emmanuel Macron, à se réunir pour discuter d’une solution pour sortir de la crise.