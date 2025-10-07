Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Deux départements ont été placés par Météo-France en vigilance jaune crue pour la journée du mercredi 8 octobre.

Une vigilance accrue s'impose. Comme l'alerte le site de Météo-France, deux départements de l'ouest de la France seront en proie aux crues ce mercredi 8 octobre.

Plus précisément, les deux départements concernés par cette alerte sont : le Finistère et la Charente-Maritime.

© Météo-France

Comme le rapporte Vigicrues, deux cours d'eau sont particulièrement visés par cette vigilance : l'Odet, dans le Finistère et l'estuaire de la Charente, dans la Charente-Maritime. Le premier est situé non loin de Quimper alors que le second traverse la ville de Rochefort.

La vigilance jaune crue indique qu'une montée rapide des eaux et des débordements localisés sont possibles au sein de ces cours d'eau. Des conditions de circulation plus difficiles pourront également être observées localement.