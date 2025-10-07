Démission d'Emmanuel Macron : la question «ne se pose pas», selon Aurore Bergé

Dans ce contexte d'instabilité politique, plusieurs voix se sont élevées pour demander la démission d'Emmanuel Macron. Aurore Bergé a balayé cette éventualité ce mardi 7 octobre.

Emmanuel Macron doit-il démissionner pour mettre fin à l'instabilité politique ? La question «ne se pose pas», selon Aurore Bergé. La porte-parole démissionnaire du gouvernement a balayé cette hypothèse ce mardi 7 octobre, appelant les partis de la coalition gouvernementale à la «responsabilité».

Après la démission de Sébastien Lecornu lundi, Emmanuel Macron lui a donné 48 heures pour tenter des négociations de la dernière chance. Il s'est dit prêt à «prendre ses responsabilités» en cas de nouvel échec du Premier ministre démissionnaire, laissant planer la menace d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale.

Dans ce contexte tendu, la perspective d'une démission du chef de l'Etat est aussi mise sur la table par certains. Mais pour Aurore Bergé, «la démission ça n'existe pas».

Le président de la République "ne démissionnera pas (...) Cette question elle ne se pose pas", @auroreberge dans #BonjourLaMatinaleTF1pic.twitter.com/n3gFtEHsrC — TF1Info (@TF1Info) October 7, 2025

«Le président de la République ne démissionnera pas», a déclaré la porte-parole démissionnaire du gouvernement, ce mardi sur TF1. Interrogée sur les sondages indiquant que les Français sont majoritairement favorables à cette solution, Aurore Bergé a rappelé que «le président de la République a été élu et réélu démocratiquement».

Sa démission «ajouterait de l’instabilité, ça créerait un précédent majeur pour notre pays, pour notre vie démocratique de se dire qu’un président doit démissionner», a-t-elle ajouté.

Pourtant, du côté des oppositions, cette perspective a des partisans. La cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a considéré que ce serait une décision «sage». Eric Ciotti, patron du groupe UDR allié au RN, a quant à lui assuré qu'ils «censureront systématiquement tout gouvernement» jusqu'à la dissolution ou la démission.

«Macron doit partir»

Réagissant à ces mots, Aurore Bergé a insisté sur le fait que «le RN et les amis d’Eric Ciotti ne sont pas majoritaires seuls à l’Assemblée nationale [...] donc ça veut dire que ça ne suffit pas pour censurer un gouvernement».

Mais d'autres se sont fait entendre, notamment sur X. La cheffe du groupe La France insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, a estimé que «Macron doit partir», tandis que d'autres membres du parti, Aly Diouara, Raphaël Arnault ou Sophia Chikirou, postaient des messages semblables.

Ce mardi, Edouard Philippe, chef d'Horizons et ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, lui a demandé d'annoncer qu'«il organise une élection présidentielle anticipée», après l'adoption d'un budget pour 2026, pour «sortir d'une façon ordonnée et digne d'une crise politique qui nuit au pays».

Le Parti socialiste, lui, a dit n'appeler «ni à la dissolution, ni au départ du chef de l'Etat» mais demande à Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre «issu de la gauche et des Ecologistes».