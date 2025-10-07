Marseille : une Atsem frappée et victime d'une agression sexuelle dans son école des quartiers Nord

Une Atsem de 41 ans a été agressée ce mardi 7 octobre dans une école des quartiers nord de Marseille. L’individu l’a frappée, puis a tenté de la déshabiller dans les couloirs de l’établissement.

Une nouvelle agression à Marseille. Ce mardi 7 octobre, une Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) de 41 ans a été frappée, puis victime d’une tentative d’agression sexuelle au sein de l’école élémentaire Saint-Louis Campagne Lévêque, dans les quartiers nord. Benoit Payan, maire de la ville, a réagi sur les réseaux sociaux.

Une de nos agentes des écoles a été victime d’une violente agression ce matin à Marseille, alors qu’elle prenait son service.



Cette agression est révoltante et je veux dire toute ma solidarité à cette victime, qui ne faisait qu’exercer son métier. Je suis à ses côtés, et aux… — Benoît Payan (@BenoitPayan) October 7, 2025

D’après BFM Marseille Provence, un individu s'est introduit dans les couloirs de l’établissement avant de porter plusieurs coups au visage de la fonctionnaire. Il aurait ensuite tenté de la déshabiller et d’arracher sa culotte. La victime, le visage ensanglanté, a été prise en charge par les marins-pompiers puis hospitalisée.

Une enquête ouverte pour retrouver l’agresseur

Sous le choc, le personnel de l’école a décidé d’exercer son droit de retrait dès la mi-journée. Des discussions ont eu lieu avec la mairie afin que les enfants soient récupérés après le service du déjeuner.

La police municipale s'est rendue sur place pour sécuriser l’établissement. Une enquête a été ouverte pour retrouver l’agresseur.

Dans le quartier, la colère montait parmi les parents et les habitants, qui dénonçaient un sentiment d’insécurité permanent autour des écoles.