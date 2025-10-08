Brest : une fille de 14 ans frappée par une quinzaine de personnes qui ont filmé la scène

A Brest, ce lundi 6 octobre au soir, une fille de 14 ans a été attaquée violemment par une quinzaine de personnes. Elle souffre de nombreuses plaies saignantes.

Une scène d'une rare brutalité. Dans le centre-ville de Brest, ce lundi, une jeune fille de 14 ans a été prise à partie par une quinzaine de personnes. A l'origine, un conflit privé avec quatre autres jeunes filles qui a dégénéré.

La parquet indique en effet que la bagarre a d'abord commencé entre la victime et quatre autres mineures, comme elle l'a déclarée auprès des autorités. Une source policière confirme que selon elle, ces quatre jeune filles se montraient déjà violence à son égard.

Ils donnent des coups et filment la scène

Mais la situation s'est empirée. A la suite de cette échauffourée, de nombreux autres jeunes se sont immiscés dans la dispute pour agresser à leur tour la jeune fille esseulée. Ces dix garçons ne se sont pas contentés de lui assener des coups, ils ont également filmé la scène. Au total, elle a fait face à une quinzaine de personnes.

La victime, originaire de la ville de Brest, a expliqué avoir reçu coups de pieds et coups de poing sur le corps. Des hématomes, griffures et œdèmes ont été révélés médicalement, comme le révèle le parquet, alors que la source policière indique la présence d'ecchymoses et de plaies saignantes. Un I.T.T. de 15 jours a été adressé à la victime.

Les violences ont été interrompues par des passants, qui sont intervenus à son secours. Le parquet précise qu'une enquête contre X a été ouverte pour des faits de violence en réunion.