«Ce n'est pas le moment de changer de président de la République», insiste Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu a pris la défense du président de la République Emmanuel Macron. [Stephanie Lecocq/Pool/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Interrogé sur les appels à la démission d’Emmanuel Macron par plusieurs députés, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a estimé ce mercredi 8 octobre que ce n'était «pas le moment de changer de président de la République car par définition, la parole de la France à l'étranger, et heureusement, (...) c'est le président de la République». «Cette institution présidentielle, elle doit être protégée, préservée», a-t-il ajouté. 

Sébastien LecornuPremier ministreEmmanuel MacronPolitique

