«Ce n'est pas le moment de changer de président de la République», insiste Sébastien Lecornu

Interrogé sur les appels à la démission d’Emmanuel Macron par plusieurs députés, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a estimé ce mercredi 8 octobre que ce n'était «pas le moment de changer de président de la République car par définition, la parole de la France à l'étranger, et heureusement, (...) c'est le président de la République». «Cette institution présidentielle, elle doit être protégée, préservée», a-t-il ajouté.

🔴🗣️ "Ce n'est pas le moment de changer de président de la République", réagit Sébastien Lecornu après les appels à la démission d'Emmanuel Macron. #JT20hpic.twitter.com/p6VHgGiHsC — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 8, 2025