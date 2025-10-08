Toute l’actu en direct 24h/24
«C'est d'abord des crachats ou des insultes et quelques fois cela se termine en agressions physiques» : les 200.000 sapeurs-pompiers volontaires de France expriment leur colère

«C'est d'abord des crachats ou des insultes et quelques fois cela se termine en agressions physiques», déplore sur CNEWS Gilles Raymond, président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Garonne. Il s'exprime au sujet de la recrudescence des violences ciblant les 200.000 pompiers volontaires de France.

