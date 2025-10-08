Crise politique : la mission de la dernière chance de Sébastien Lecornu s’achève ce mercredi soir

Deux jours après sa démission, Sébastien Lecornu entame ce mercredi, à la demande d’Emmanuel Macron, d’ultimes négociations sur le budget pour tenter de sortir la France de la crise, et éviter un scénario redouté par le bloc central : une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale.

Une mission de la dernière chance. Après la déflagration causée par sa démission, Sébastien Lecornu tente péniblement de sauver les meubles. Sommé par Emmanuel Macron de rencontrer les forces politiques pour «d’ultimes négociations», le Premier ministre démissionnaire termine ce mercredi ses consultations, qui, si elles n’aboutissent à aucun accord sur le budget, forceront le chef de l’État à «prendre ses responsabilités» et probablement à dissoudre l’Assemblée nationale.

L’objectif est donc clair pour Sébastien Lecornu : réussir en deux jours ce qu’il n’est pas parvenu à faire en un mois, c'est-à-dire faire des concessions aux oppositions pour sortir le pays de la paralysie et éloigner le spectre d'une dissolution. Le Premier ministre démissionnaire s’est alors empressé de remplir sa mission : il a d'abord réuni mardi les responsables de Renaissance, d'Horizons et du MoDem, ainsi que les présidents des deux chambres, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher.

Le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez, et le patron du parti Bruno Retailleau, ont ensuite été reçus séparément à Matignon dans l'après-midi, avant les réceptions successives du groupe Liot et de Raphaël Glucksmann. Le Parti socialiste se rendra de son côté à Matignon ce mercredi matin, tandis que les Écologistes ont indiqué qu'ils iraient en milieu de journée pour demander «une cohabitation» avec un «Premier ministre de gauche». Le RN et LFI ont tous les deux décliné les invitations.

Union des droites ?

Mais ces consultations ont-elles une chance d’aboutir à un accord ? Pas vraiment, si l’on en croit les déclarations des forces en présence, qui semblent déjà se préparer pour une dissolution. A droite, l’idée d’une union semble refaire surface, du moins pour Marion Maréchal (Identité-Liberté) ou encore Sarah Knafo (Reconquête), qui ont toutes deux déclaré qu’«aucun parti ne peut gagner seul» ou encore que «les électeurs de droite veulent que (leurs) partis s'unissent».

Une vision partagée par Laurent Wauquiez, qui souhaitait il y a un mois présenter «un seul candidat de la droite» en 2027, dans un périmètre allant «de Gérald Darmanin à Sarah Knafo». Même constat pour le nouvel homme fort des LR, Bruno Retailleau, qui ne s’est pas montré moins explicite dans ses consignes. «Pas une voix pour la gauche», a-t-il martelé pour le second tour d'une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne opposant ce dimanche une candidate socialiste à un ciottiste.

Seul le Rassemblement national continue de se voir «en capacité de gagner» de nouvelles législatives sans autre alliance qu'avec l'UDR. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont ainsi décidé de passer à la vitesse supérieure, annonçant qu’ils censureraient tout nouveau Premier ministre jusqu’à ce que le président annonce une nouvelle dissolution. Une stratégie dont le RN espère tirer profit, se sachant en position de force face à l’explosion du bloc central et à la désunion des forces de gauche.

La gauche désunie

À gauche, justement, alors qu'une menace de dissolution est dans toutes les têtes, le rassemblement s'annonce compliqué et la pression monte autour du Parti socialiste, qui refuse toutes discussions avec les Insoumis. «C'est plus compliqué que l'année dernière», a reconnu d'emblée la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, en référence aux discussions entre tous les partenaires de gauche qui avaient eu lieu en juin 2024, aboutissant à la création du Nouveau Front populaire.

Mais depuis les relations au sein de la gauche se sont détériorées. Socialistes et Insoumis ne se parlent plus que par invectives, les premiers étant accusés par les seconds de traitrise pour ne pas avoir censuré le budget du gouvernement Bayrou. Résultat, le PS a refusé de participer aux rencontres réclamées par LFI, et organisé sa propre réunion en visio, une heure et demie plus tard, avec quasiment les mêmes interlocuteurs, mais sans les troupes de Jean-Luc Mélenchon.

Une désunion qui ne fait pas les affaires de la gauche, qui devrait arriver en ordre dispersé dans le cas d'une éventuelle dissolution. Si le PS et LFI semblent irréconciliables, Ecologistes et LFI ont appelé «toutes celles et ceux qui ont fait la NUPES et le NFP» à «agir ensemble», et fait part de leur volonté «de présenter ensemble des candidatures porteuses du programme du nouveau Front populaire». Ils ont ajouté qu'une nouvelle réunion aurait lieu ce mercredi, invitant les socialistes à s'y rendre.

Quid du bloc central ?

Dans toutes les têtes, la dissolution semble donc être le scénario envisagé par les oppositions. Une menace pour un bloc central au bord de l’implosion, qui a remis entre les mains de Sébastien Lecornu tous les espoirs d’un compromis autour du budget, seule solution pour sortir la France de la crise, éviter une dissolution, et repousser les accusations en illégitimité adressées à Emmanuel Macron, y compris au sein de son propre camp.

A part le RN et LFI, «personne ne souhaite la dissolution», a rappelé mardi la porte-parole démissionnaire du gouvernement, Aurore Bergé. «Le meilleur moyen d'éviter la dissolution, c'est de s'engager dans le débat budgétaire. C'est faire en sorte qu'il commence. C’est permettre que lundi, il y ait un Conseil des ministres qui se tienne, dans lequel on pourra présenter un budget aux Français, qui sera une copie de départ de départ», a-t-elle ajouté.

Mais même au sein du bloc central, l'optimisme est rare, et Emmanuel Macron est désormais lâché par les siens. Son ancien Premier ministre et patron d'Horizons, candidat déclaré à la présidentielle, Édouard Philippe, l'a exhorté à partir avant la fin de son mandat. Il lui a demandé d'organiser «une élection présidentielle anticipée» après l'adoption d'un budget pour 2026, évoquant un État qui n'est selon lui «pas tenu».

La veille, un autre ex-chef du gouvernement, jadis proche d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, avait sèchement pris ses distances avec le président dont il ne «comprend plus les décisions». Mardi, le patron du parti présidentiel Renaissance a toutefois rejeté l'hypothèse d'un départ anticipé du président, arguant que «tout notre équilibre démocratique serait fragilisé».

Plus que jamais, Emmanuel Macron et le bloc central semblent donc fragilisés. Ces nouvelles tractations, si elles devaient aboutir à un compromis, pourraient donc avoir une importance capitale pour sortir la France de la crise, mais aussi pour sauver une alliance de gouvernement au bord du gouffre. Reste désormais à savoir quelles seront les concessions faites par Sébastien Lecornu, ainsi que le choix de ses nouvelles alliances.

Alors qu’une potentielle suspension de la réforme des retraites - une exigence des socialistes - serait en discussion, assurant de fait la non-censure du budget, cette concession serait un profond changement de cap qui aurait des conséquences directes, voire irrémédiables, à droite. Les cartes sont désormais entre les mains du Premier ministre démissionnaire, qui, après huit ans au gouvernement, joue-là son plus grand coup d'échec.