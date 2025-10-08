Toute l’actu en direct 24h/24
En directCrise politique : la motion de la France insoumise demandant la destitution d’Emmanuel Macron jugée irrecevable

Emmanuel Macron a laissé à Sébastien Lecornu jusqu'à aujourd'hui pour mener d'ultimes négociations. [REUTERS/Leonhard Foeger]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Deux jours après sa démission, Sébastien Lecornu entame ce mercredi son dernier jour de la mission de la dernière chance, demandée par Emmanuel Macron. Afin de mener d’ultimes négociations sur le budget, le Premier ministre démissionnaire va recevoir les socialistes, les Écologistes et les communistes. Suivez notre direct.
Alerte
La motion de la France insoumise ne sera pas appliquée

Après examen, le bureau de l’Assemblée nationale a jugé ce mercredi la motion de destitution d’Emmanuel Macron, signée par La France insoumise et d’autres parlementaires de gauche, irrecevable.

Sébastien Lecornu évoque la question des indemnités des ministres

Lors de sa prise de parole, le Premier ministre démissionnaire a confirmé que ceux qui ont été nommés ministres que pendant «quelques heures» n'auront pas droit aux indemnités. 

Sébastien Lecornu : «Il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre»

Sébastien Lecornu a souligné mercredi dans une déclaration depuis Matignon la "volonté" des forces politiques du centre, de la droite et de Place publique, d'avoir un budget "avant le 31 décembre", "une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution".

Le Premier ministre démissionnaire a aussi affirmé que "la cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5% du déficit" dans le prochain budget, soit "entre 4,7 et 5 % de manière définitive".

Alerte
Le Premier ministre démissionnaire s'exprimera dans quelques minutes

Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire a annoncé une prise de parole ce mercredi, à 9h30, depuis Matignon. 

Pour Yaël Braun-Pivet, Emmanuel Macron ne pense pas à la dissolution

Ce mercredi, Yaël Braun-Pivet a indiqué qu’Emmanuel Macron n’avait pas évoqué la dissolution lors de leur rendez-vous qui s’est déroulé ce mardi.

D’ultimes négociations

Mardi, Sébastien Lecornu a indiqué qu’il recevrait les membres du parti socialiste, communiste et les Écologistes dans le cadre de sa dernière journée de négociations avant de «rendre compte de (s)es conclusions» à Emmanuel Macron.

