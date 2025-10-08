Sébastien Lecornu : «Il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre»

Sébastien Lecornu a souligné mercredi dans une déclaration depuis Matignon la "volonté" des forces politiques du centre, de la droite et de Place publique, d'avoir un budget "avant le 31 décembre", "une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution".

Le Premier ministre démissionnaire a aussi affirmé que "la cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5% du déficit" dans le prochain budget, soit "entre 4,7 et 5 % de manière définitive".