Après examen, le bureau de l’Assemblée nationale a jugé ce mercredi la motion de destitution d’Emmanuel Macron, signée par La France insoumise et d’autres parlementaires de gauche, irrecevable.
Lors de sa prise de parole, le Premier ministre démissionnaire a confirmé que ceux qui ont été nommés ministres que pendant «quelques heures» n'auront pas droit aux indemnités.
Sébastien Lecornu a souligné mercredi dans une déclaration depuis Matignon la "volonté" des forces politiques du centre, de la droite et de Place publique, d'avoir un budget "avant le 31 décembre", "une convergence évidemment qui éloigne les perspectives de dissolution".
Le Premier ministre démissionnaire a aussi affirmé que "la cible de déficit public doit être tenue en dessous de 5% du déficit" dans le prochain budget, soit "entre 4,7 et 5 % de manière définitive".
Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire a annoncé une prise de parole ce mercredi, à 9h30, depuis Matignon.
Ce mercredi, Yaël Braun-Pivet a indiqué qu’Emmanuel Macron n’avait pas évoqué la dissolution lors de leur rendez-vous qui s’est déroulé ce mardi.
Mardi, Sébastien Lecornu a indiqué qu’il recevrait les membres du parti socialiste, communiste et les Écologistes dans le cadre de sa dernière journée de négociations avant de «rendre compte de (s)es conclusions» à Emmanuel Macron.