Crise politique : «lamentable», «dissolution»… les réactions pleuvent après l’interview de Sébastien Lecornu

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu est revenu ce mercredi 8 octobre sur les 48 heures de consultations afin de tenter de trouver un compromis avec les différentes formations politiques. Sur les réseaux sociaux, plusieurs députés ont pris la parole.

Une interview peu convaincante ? Ce mercredi 8 octobre, le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu était l’invité du 20h de France 2. Au cours de cet entretien, il est revenu sur les dernières 48 heures de consultations avec les différents partis politiques afin de tenter de trouver un compromis permettant une sortie de crise.

Sébastien Lecornu a fait état d’une Assemblée nationale «fragmentée avec des possibilité de compromis». Néanmoins, selon lui, une majorité de députés «refuse la dissloution» qui mènerait «à un autre blocage».

«Des formations sont prêtes, notamment de gauche, à s’entendre sur un budget commun. Les perspectives de dissolution s’éloignent. J'ai dit au président qu'il était en capacité de nommer un Premier ministre dans les 48 heures», a-t-il dit sur France 2.

«Le chaos organisé ne sera jamais une voie pour la France»

Sur les réseaux sociaux, plusieurs parlementaires ont pris la parole réagissant à l’interview de Sébastien Lecornu. A gauche, les députés de la France insoumise (LFI) ont demandé la «dissolution» de l’Assemblée nationale.

«Sébastien Lecornu dit qu’on ne peut trancher aucun sujet avant l’élection présidentielle de 2027. Solution ? Faisons l’élection présidentielle tout de suite. Le pays n’a pas de temps à perdre», ont écrit Mathilde Panot, Manuel Bompard, Aurélie Trouvé et Anaïs Belouassa Chrifi (LFI).

De son côté, Arthur Delaporte, porte-parole des socialistes, a estimé que Sébastien Lecornu «se rêve en analyste politique» et «continue de croire en un «socle» commun disloqué sous ses pieds». «Nager dans l’illusion ne permettra pas de sortir la tête de l’eau», a-t-il conclu.

A droite, Eric Ciotti a fait savoir que le Premier ministre démissionnaire «embrouille les Français pour donner du temps au Président déchu», affirmant qu’à l’issue de son interview, Sebastien Lecornu était «définitivement discrédité».

«On ne construit pas une majorité des contraires sur le refus d’une dissolution. Le chaos organisé ne sera jamais une voie pour la France», a ajouté Eric Ciotti.

Alexandre Loubert, député Rassemblement national (RN) de la Moselle, a lui décrit l’interview de Sébastien Lecornu de «lamentable».

«Macron cherche à gagner du temps»

«La France est au bord du gouffre en termes de dérapage financier, de chute du pouvoir d’achat, de déclin économique, d’insécurité, de submersion migratoire… mais le "Premier Ministre démissionnaire" est missionné pour éviter de nouvelles élections, au mépris des Français, afin de sauver les sièges des députés de gauche, du centre et de la droite macronisée», a-t-il écrit sur le réseau social X.

La porte-parole du groupe RN à l’Assemblée nationale, Laure Lavalette, a expliqué, quant à elle, qu’Emmanuel «Macron cherche à gagner du temps».

«Trente minutes pour ne rien dire et finalement Sébastien Lecornu avoue : "ma mission est terminée". Macron cherche à gagner du temps. Nous ne laisserons pas les Français être pris en otage de son égo destructeur, de son déni institutionnel et de sa faillite personnelle», a-t-elle souligné.