Crise politique : nouveau Premier ministre, budget, dissolution, retraites... ce qu'il faut retenir de l'interview de Sébastien Lecornu

A l'issue de sa «mission flash», Sébastien Lecornu a annoncé ce mercredi sur France 2 les résultats de ses concertations avec les oppositions. S’il a expédié le scénario d’une dissolution, il a confirmé qu’un Premier ministre pourrait être nommé «dans les 48 heures» et qu’un budget serait «déposé lundi».

Une parole très attendue. Alors que la France s'enfonce dans une crise politique sans précédent depuis sa démission surprise, Sébastien Lecornu a été chargé de mener d'ultimes négociations auprès des oppositions pour adopter un budget dans les temps. Interrogé sur les résultats de ces concertations, le Premier ministre démissionnaire a dévoilé les avancées obtenues au cours de ces 48 dernières heures.

Pas de dissolution

Alors qu’elle se trouvait dans toutes les têtes ces derniers jours, Sébastien Lecornu a affirmé, après ses multiples consultations avec les oppositions, et après avoir rendu compte au chef de l'Etat des discussions menées depuis lundi, que le scénario de la dissolution, notamment réclamé par le Rassemblement national, semblait s’éloigner. «Il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution», a-t-il assuré. «Je pense que la dissolution s'éloigne», a-t-il précisé.

Un nouveau Premier ministre dans les «48 prochaines heures»

Sébastien Lecornu a par ailleurs affirmé qu’à l'issue de ses négociations, «la situation permet» au président Emmanuel Macron «de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures». Interrogé sur la possibilité qu'il soit lui-même reconduit à Matignon, il a répondu qu’il ne «court pas après le job». Quant à la possibilité de voir un Premier ministre issu de la gauche, il n'a pas écarté cette hypothèse.

«Nous ne sommes pas en Allemagne, on ne va pas réussir à faire une coalition. La décision appartient au chef de l'État. Au terme de ces 48 heures, il y a 210 députés qui veulent de la stabilité et plus ou moins la même chose sur le budget. Vous avez quelque chose qui converge et constitue l'endroit dans lequel le président peut nommer. Et après vous avez la gauche, qu'il peut choisir», a-t-il détaillé.

Concernant la future équipe gouvernementale, «quelle qu'elle soit», le Premier ministre démissionnaire a déclaré qu’elle devrait être «complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027». «La situation est déjà suffisamment difficile. Il faut qu'on ait une équipe qui décide de se retrousser les manches et de régler les problèmes du pays jusqu'à l'élection présidentielle» de 2027, a-t-il ajouté.

Un budget déposé lundi

Véritable priorité pour sortir la France de la crise, Sébastien Lecornu a assuré qu'un projet de budget pour 2026 sera «présenté en conseil des ministres lundi», date-butoir selon le calendrier constitutionnel pour qu'il soit adopté d'ici la fin de l'année par le Parlement. Il «ne sera pas parfait» et devra «être débattu», a-t-il répété.

«Nous ne pouvons pas faire comme si le démarrage était un texte définitif mais j'ai veillé à ce qu'une proposition soit présentée. Ce n'est pas un budget parfait, c'est une copie à 4,5% de déficit, mais cela veut dire aussi qu'il faut que le débat démarre. Aucun budget n'avait été présenté en Conseil des ministres et c'est bien l'urgence», a précisé le Premier ministre démissionnaire.

Pas de suspension immédiate de la réforme des retraites

Quant à la question d’une potentielle suspension de la réforme des retraites, exigence de la gauche mais ligne rouge pour la droite, le Premier ministre démissionnaire a jugé qu'il faudrait «trouver un trouver un chemin pour que le débat ait lieu». Il a par ailleurs estimé qu'une suspension de cette réforme, demandée par une grande partie de la gauche, coûterait «pas moins de trois milliards d'euros» en 2027.

Pas de hausse d'impôts sans baisse par ailleurs

Concernant la question épineuse des impôts et notamment sur les plus grandes fortunes, pour Sébastien Lecornu, il faut agir «sans faire n'importe quoi». L'ex-Premier ministre a confirmé qu'il écartait les mesures proposées par la gauche à l'instar de la taxe Zucman, mais a ouvert la porte à d'autres réformes fiscales, tout en prônant un équilibre. «Si des impôts augmentent, d’autres doivent diminuer», a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs expliqué que selon lui, «la hausse des impôts est un totem pour les Français» et qu'il est nécessaire d'obtenir un «choc de croissance». «Si certains impôts pouvaient augmenter, il faudra le justifier, mais d’autres pouvaient diminuer, comme la CVAE sur les petites entreprises», a-t-il détaillé.

Pas de démission d'Emmanuel Macron

Enfin, alors que les appels se multiplient pour une démission voire une destitution d’Emmanuel Macron, y compris dans son propre camp, Sébastien Lecornu a estimé que ce n'était «pas le moment de changer de président de la République».

«Ce n'est pas le moment de changer de président de la République parce que par définition, la parole de la France à l'étranger, et heureusement, c'est le président de la République», a-t-il déclaré. «Cette institution présidentielle, elle doit être protégée, préservée», a-t-il insisté.