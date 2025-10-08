Crues : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 2 départements en vigilance jaune pour des risques de crues pour cette journée du jeudi 9 octobre.

Comme la veille, les débordements des cours d’eau resteront sous surveillance en Charente-Maritime et au Finistère, qui sont à nouveau placés en vigilance jaune pour les crues ce jeudi 9 octobre.

Meteo-France

Selon les prévisions, le temps reste gris et humide près des Pyrénées avec quelques légères précipitations. Des ondées pourraient survenir en Auvergne-Rhône-Alpes sous les nuages persistants.

«Des averses souvent faibles sont attendues sur la Corse mais quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus sur le sud de l'île dans la nuit. Mistral et tramontane soufflent jusqu'à 60 km/h», a ajouté l'agence météorologique.

Côté températures, les minimales sont comprises entre 8 °C et 14 °C. L'après-midi, le thermomètre affiche entre 17 °C et 24 °C, tandis que les valeurs sont plus élevées sur le pourtour méditerranéen où le mercure atteindra 24 °C à 26 °C.