Destitution d’Emmanuel Macron : la motion de La France insoumise examinée ce mercredi par le bureau de l’Assemblée nationale

Le bureau de l’Assemblée nationale se penche ce mercredi sur la motion de destitution d’Emmanuel Macron, signée par La France insoumise et d’autres parlementaires de gauche.

«Une étape extrêmement importante» pour Mathilde Panot. Alors que Sébastien Lecornu poursuit ses consultations afin de sortir de la crise politique actuelle, le bureau de l’Assemblée nationale est amené à se prononcer ce mercredi sur la motion de destitution d’Emmanuel Macron.

Signée par 104 députés, l’ensemble des parlementaires de La France insoumise et certains écologistes, celle-ci est rendue possible par l’article 68 de la Constitution. En effet, il prévoit qu’en cas de «manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », le président de la République peut être destitué».

🔴⚡️ Emmanuel Macron doit partir.



Mercredi matin, notre motion de destitution co-signée par la majorité des député·es de gauche dont l'ensemble du groupe insoumis sera examinée au bureau de l'Assemblée.



Depuis le résultat des élections législatives en 2024, La France insoumise n’a cessé de réclamer le départ du chef de l’Etat, considérant qu’il n’avait pas respecté le choix du scrutin en refusant d’appeler la gauche à Matignon.

Quelles chances ?

Le sort de la motion de destitution sera fixée dès 10h demain matin. S’il y a un an, une motion identique avait été validée par le bureau, celle-ci pourrait bien être rejetée d’emblée, en raison de l’absence d'une majorité de gauche dans cet organe du Palais-Bourbon.

Toutefois, si elle venait à être validée par le bureau de l’Assemblée, cette motion devrait par la suite être étudiée par la Commission des loi, qui pourra conclure «à son adoption et son rejet». C’est à cette étape qu’avait échoué la motion déposée par LFI il y a un an, à la suite du rejet du Rassemblement national et de l’abstention du Parti socialiste.