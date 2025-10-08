Destitution d’Emmanuel Macron : la motion de La France insoumise jugée irrecevable par le bureau de l’Assemblée nationale

Le bureau de l’Assemblée nationale a tranché ce mercredi 8 octobre, jugeant la motion de destitution d’Emmanuel Macron, signée par La France insoumise et d’autres parlementaires de gauche, irrecevable.

Une nouvelle déconvenue pour la France insoumise. La motion de destitution d’Emmanuel Macron déposée par LFI et signée par 104 parlementaires de gauche a été jugée irrecevable ce mercredi par le bureau de l'Assemblée nationale.

Dans le détail, la motion a été rejetée avec 5 votes pour, 10 votes contre et 5 abstentions (les représentants de l'UDR et du RN au sein du bureau). L'abstention du Rassemblement national et de ses alliés a été pointée du doigt par la France insoumise qui a estimé que «le RN sauve Macron de la destitution pour la 2e fois».

À la suite de cette annonce, Mathilde Panot, cheffe de file des insoumis à l'Assemblée nationale, a pris la parole dans la salle des Quatre colonnes. «C'est l'extrême droite par son abstention qui a sauvé Emmanuel Macron d'un débat politique et public (...) alors que son départ fait partie du débat politique plus que jamais. Tout le monde comprend que le problème n'est ni à l'Assemblée, ni chez nos concitoyens mais bien à l'Elysée», a expliqué la députée du Val-d'Oise.

«Nous continuerons à demander le départ du président de la République», a-t-elle ajouté, précisant que la France insoumise pourrait à tout moment déposer une nouvelle motion de destitution visant Emmanuel Macron.

Un premier échec en 2024

Signée par l’ensemble des parlementaires de La France insoumise et certains écologistes, la motion de destitution avait été rendue possible par l’article 68 de la Constitution. Ce dernier prévoit qu’en cas de «manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », le président de la République peut être destitué».

Depuis le résultat des élections législatives en 2024, La France insoumise n’a cessé de réclamer le départ du chef de l’État, considérant qu’il n’avait pas respecté le choix du scrutin en refusant d’appeler la gauche à Matignon.

Il y a un an, la France insoumise avait déjà déposé une motion de destitution à l'encontre du président de la République. Cette dernière avait toutefois réussi à passer l'étape du bureau de l'Assemblée nationale.

Elle avait ensuite été étudiée par la Commission des lois, qui a le pouvoir de conclure «à son adoption ou son rejet». C'est à cette étape qu’avait échoué la motion de LFI, il y a un an, à la suite du rejet du Rassemblement national et de l’abstention du Parti socialiste.