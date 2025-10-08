Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Enlèvement dans l'Orne : la petite fille de 3 ans portée disparue a été retrouvée, le père interpellé

Khuslen avait été «enlevée à Alençon le 6 octobre 2025 aux alentours de 21h40». [FRED TANNEAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Khuslen, âgée de 3 ans, a été retrouvée ce mercredi saine et sauve à Alençon, dans l'Orne. Son père, suspecté de l’avoir enlevée, a été interpellé. Une alerte enlèvement avait été émise mardi soir avant d'être levée ce mercredi matin.

Khuslen a été retrouvée. La jeune fille de 3 ans, disparue à Alençon (Orne) ce mardi soir, est saine et sauve, comme l'a révélé le parquet à France Info, ce mercredi 8 octobre. Son père a quant à lui été interpellé.

La petite fille de 95 cm a été retrouvée dans la matinée, a confirmé le parquet. Décrite comme «d’origine mongole à la peau mate, mesurant 95 cm, avec des yeux et des cheveux noirs, ainsi qu’une mèche sur le front», Khuslen avait été «enlevée à Alençon le 6 octobre 2025 aux alentours de 21h40», selon le ministère de la Justice. Au moment des faits, elle portait un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey.

Selon le communiqué du ministère de mardi, son père se nomme Enkhtaivan Enkhbold, est âgé de 36 ans et est d’origine mongole. Il a été interpellé en Bretagne. Il mesure 1m69, allure mince, cheveux bruns, yeux noirs, une grosse tache rouge dans le cou. Il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu’à l’omoplate avec des motifs tribaux. Il avait vraisemblablement pris la fuite à bord d’un véhicule blanc Peugeot 308 immatriculé EY-361-LY.

alerte enlèvementOrnedisparition inquiétante

À suivre aussi

Alerte enlèvement dans l'Orne : l'adolescente de 12 ans a été retrouvée, le suspect a été interpellé
Alerte enlèvement : les deux enfants enlevés dans le Nord retrouvés sains et saufs, le père toujours recherché
Enlèvement de Santiago : les informations sur l'état de santé du nourrisson sont «rassurantes», annonce le procureur belge

Ailleurs sur le web

Dernières actualités