Enlèvement dans l'Orne : la petite fille de 3 ans portée disparue a été retrouvée, le père interpellé

Khuslen, âgée de 3 ans, a été retrouvée ce mercredi saine et sauve à Alençon, dans l'Orne. Son père, suspecté de l’avoir enlevée, a été interpellé. Une alerte enlèvement avait été émise mardi soir avant d'être levée ce mercredi matin.

Khuslen a été retrouvée. La jeune fille de 3 ans, disparue à Alençon (Orne) ce mardi soir, est saine et sauve, comme l'a révélé le parquet à France Info, ce mercredi 8 octobre. Son père a quant à lui été interpellé.

La petite fille de 95 cm a été retrouvée dans la matinée, a confirmé le parquet. Décrite comme «d’origine mongole à la peau mate, mesurant 95 cm, avec des yeux et des cheveux noirs, ainsi qu’une mèche sur le front», Khuslen avait été «enlevée à Alençon le 6 octobre 2025 aux alentours de 21h40», selon le ministère de la Justice. Au moment des faits, elle portait un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey.

🔴 Alerte Enlèvement en cours dans le département de l'Orne.

Selon le communiqué du ministère de mardi, son père se nomme Enkhtaivan Enkhbold, est âgé de 36 ans et est d’origine mongole. Il a été interpellé en Bretagne. Il mesure 1m69, allure mince, cheveux bruns, yeux noirs, une grosse tache rouge dans le cou. Il portait un pull vert et des baskets. Il a un tatouage de la poitrine jusqu’à l’omoplate avec des motifs tribaux. Il avait vraisemblablement pris la fuite à bord d’un véhicule blanc Peugeot 308 immatriculé EY-361-LY.