Interview de Sébastien Lecornu : «C'était une façon de se retirer en laissant la patate chaude à Emmanuel Macron», juge Erik Tegnér

«C'était une façon de se retirer en laissant la patate chaude à Emmanuel Macron», a jugé Erik Tegnér, journaliste, dans l'émission 100% Politique, ce mercredi sur CNEWS, réagissant à la prise de parole de Sébastien Lecornu affirmant que sa «mission» était «terminée», et que «la situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures».