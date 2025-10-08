«J’aurais pu y passer pour une histoire de pigeons» : après une nuit passée près de plusieurs volatiles, il contracte une infection provoquée par leurs fientes

En Isère, un homme a frôlé la mort après avoir contracté une maladie causée par la proximité avec des fientes de pigeons. Les déjections de cet animal, qui pullule dans les de nombreuses villes françaises, peuvent présenter des risques pour la santé humaine.

Frôler la mort pour avoir dormi trop près d’une fenêtre ouverte. C’est la mésaventure vécue par un jeune homme isérois, après avoir passé une nuit chez sa sœur en juillet 2024. Cette dernière vit dans un immeuble dans lequel sa voisine la plus proche héberge des dizaines d'oiseaux sur son balcon.

«Je vis à côté d’une basse-cour», a-t-elle raconté à nos confrères du Dauphiné Libéré. Et les nuisances sont nombreuses : odeurs nauséabondes, présence de déjections, bruits incessants... Et cette situation a fini par avoir des conséquences terribles.

Un an de traitement et une perte de poids importante

Après avoir dormi près d’une fenêtre ouverte pour supporter la chaleur de l’été, son frère, qu'elle a hébergé pour une nuit, a contracté une cryptococcose neuro-méningée, une infection du cerveau causée par un champignon que l’on retrouve dans les fientes des pigeons.

Après plus d’un an de traitement, il a perdu 12 kilos et se dit encore essoufflé dès qu’il monte quelques marches, mais il recouvre peu à peu la santé. «J’ai perdu un mois de la vie de mon fils», qu'il n'a pas pu voir pendant son hospitalisation, «j’aurais pu y passer pour une histoire de pigeons», a-t-il confié.

Une source de maladies

Ces volatiles très présents dans les grandes villes peuvent transmettre de nombreuses maladies aux humains, comme la salmonellose qui provoque des gastro-entérites et qui se révèle mortelle pour les nourrissons.

La maladie de Newcastle, qui se caractérise par des conjonctivites chez l’Homme, comme la chlamydiose, sont également provoqués par la présence des pigeons, tout comme la grippe aviaire et l’ornithose. Les risques : des pneumonies ou des hémorragies pulmonaires, ainsi que des infections du système cardiaque, neurologique ou hépatique, pouvant provoquer le décès.

Même sans toucher les fientes, le risque est présent. Une simple inhalation des poussières peut causer une psittacose, source de grippes, de pneumonies ou d’hépatites. Il est conseillé de se protéger avec un masque pour éviter ces maladies si l'on vit près d'eux.

La présence de nombreux pigeons est donc un facteur d'infections, auxquelles il faut encore ajouter les problèmes de bruit ou les dégradations des bâtiments. Cela pousse les villes à adopter des méthodes de régulation de la population (empoisonnement, stérilisation …). On estime par exemple à 80.000 le nombre de pigeons dans la seule ville de Paris.