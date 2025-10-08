Toute l’actu en direct 24h/24
Marine Le Pen sur la situation autour de Sébastien Lecornu : «Je suis assez insensible au comique de répétition, le spectacle qui est donné est désespérant»

«Je suis assez insensible au comique de répétition, le spectacle qui est donné est désespérant», a fustigé Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, ce mercredi, réagissant à un possible maintien de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre malgré sa démission, acceptée par Emmanuel Macron. 

