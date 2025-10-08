Robert Badinter : le cercueil de l'ancien ministre de la Justice exposé au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel va accueillir ce mercredi soir la veillée funèbre de Robert Badinter ouverte au public, pour rendre hommage au «parcours exceptionnel» du père de l'abolition de la peine de mort, avant son entrée au Panthéon, jeudi 9 octobre.

Un lieu chargé de symboles. La veille de l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, le cercueil du père de l'abolition de la peine de mort en France sera exposé dans le hall du Conseil constitutionnel pour une veillée funèbre.

#Hommage | Robert Badinter, figure de la Justice et ancien Président du Conseil constitutionnel (1986-1995), entrera au Panthéon le 9 octobre 2025.

🗓️ Veillée publique : rendez-vous la veille, le mercredi 8 octobre, au Conseil constitutionnel (Palais-Royal) pour une veillée où… pic.twitter.com/0jX0g8DnSE — Conseil constit (@Conseil_constit) October 6, 2025

Elle commencera ce mercredi à 19h, et sera un «moment de recueillement ouvert au public en hommage à son parcours exceptionnel et son engagement», selon le communiqué de l'institution.

Une institution qu'il a dirigée pendant 9 ans

«En hommage, se tiendra dans les jardins du Palais-Royal un tir du petit canon le jeudi 9 octobre 2025 à 12h00» et le public sera invité à venir se recueillir sur le cercueil portant le nom de Robert Badinter tout au long de la veillée funèbre, ajoute l'institution judiciaire.

À 17h00, le cercueil sera transporté vers le Panthéon avant le début de la cérémonie d'entrée dans le temple républicain, prévue à 19h.

Et le choix du Conseil constitutionnel pour abriter la veillée funèbre n'est pas dû au hasard. L'ancien avocat et ministre de la Justice de François Mitterrand avait été nommé président de cette institution prestigieuse par le président socialiste en mars 1986.

Un immense honneur pour ce juriste de formation qui a fait du Conseil constitutionnel un véritable roc face aux gouvernements de cohabitation dirigés par Jacques Chirac (de 1986 à 1988) et Edouard Balladur (de 1993 à 1995).

Après avoir été au bout de son mandat de neuf ans, Robert Badinter a été élu sénateur des Hauts-de-Seine le 24 septembre 1995, tout en présidant la Cour européenne de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.