Suspension de la réforme des retraites : Horizons, le parti d'Edouard Philippe, craint «un véritable problème financier»

Le parti Horizons s’est opposé à une suspension de la réforme des retraites, proposée par Elisabeth Borne ce mardi. «Ce serait un véritable problème financier», a confié à CNEWS un membre de l’entourage d’Edouard Philippe.

Une proposition immédiatement réfutée. Ce mardi dans un entretien accordé au Parisien, Elisabeth Borne a proposé, pour sortir de l’impasse, une suspension de la réforme des retraites, adoptée par 49.3 en 2023.

Si une partie de la gauche a apprécié cette déclaration de l’ancienne Première ministre, le parti Horizons, membre du socle commun, a fermement refusé une telle hypothèse. «Toucher au cœur de la réforme, ce serait un véritable problème financier», a confié une source proche de l’entourage d’Edouard Philippe à CNEWS.

Lors d’un échange avec Sébastien Lecornu ce mardi, Edouard Philippe s'est montré ouvert au compromis sur des mesures qui «améliorent la situation des femmes actives et la prise en compte de la pénibilité», mais en aucune manière «la suspension de la réforme Borne».

Une suspension qui coûterait selon Bercy

Actuellement, aucune décision n’a été prise quant à une suspension de la réforme des retraites, a rappelé le Premier secrétaire du PS Olivier Faure à la sortie de Matignon.

Ce scénario est également rejeté par de nombreux macronistes. Invitée sur RTL, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a exprimé «sa gêne» quant à une telle initiative. «La question des retraites, on sait qu’elle est centrale, mais elle doit faire l’objet d’une négociation globale», a-t-elle ajouté.

De son côté Roland Lescure, ministre de l’Économie démissionnaire, a indiqué qu’une suspension de la réforme des retraites coûtera «des centaines de millions d’euros en 2026 et des milliards en 2027». Le locataire éphémère de Bercy a appelé à la mobilisation d’une «majorité de l’Assemblée nationale pour ne pas censurer et faire passer un budget».