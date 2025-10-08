Toute l’actu en direct 24h/24
Un Premier ministre de gauche ou la dissoultion : Laurent Wauquiez dénonce le chantage de Sébastien Lecronu fait au LR

Laurent Wauquiez a regretté une forme de pression de la part de Sébastien Lecornu. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon le président du groupe LR à l’Assemblée nationale Laurent Wauquiez, Sébastien Lecornu a brandi la menace d’un Premier ministre de gauche ou de «la dissolution» aux Républicains. 

Le Premier ministre démissionnaire intensifie sa pression sur la droite. Chargé par Emmanuel Macron de trouver une solution à l’impasse politique ce mercredi, Sébastien Lecornu aurait fixé un ultimatum aux Républicains.

Selon Laurent Wauquiez, l’ancien ministre des Armées aurait brandi la menace d’un Premier ministre de gauche ou de la dissolution afin que les LR se décident quant à leur participation à un gouvernement. Le président du groupe de droite à l’Assemblée, reçu à Matignon ce mardi, a souhaité que le prochain chef du gouvernement soit «issu d'une entente qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale». 

Des lignes rouges pour Bruno Retailleau 

Favorable à un gouvernement de «cohabitation», le président des Républicains Bruno Retailleau a écarté ce mardi toute participation de son parti à un gouvernement dirigé par un Premier ministre de gauche ou «Macroniste».

De nombreux députés LR craignent une dissolution, principalement ceux qui ont sauvé leur peau de justesse face au RN dans des circonscriptions rurales lors des législatives anticipées de l'an dernier. 

En pleine crise politique, l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne a évoqué, mardi soir, la possibilité de suspendre la réforme des retraites. Une proposition saluée par une partie de la gauche, mais regrettée par une partie des membres du bloc central.

PolitiqueSébastien LecornuLaurent Wauquiez

