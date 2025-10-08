«Une masse de 2 kilos lancée à 9 mètres par seconde» : les lunettes de Delphine Jubillar ont été cassées suite à un choc violent et non après une chute, estime cet expert

Les lunettes de Delphine Jubillar n'ont pas été cassées suite à une chute mais bien par un choc violent, estime Christophe Le Faou, expert mandaté par la justice dans le cadre du procès de Cédric Jubillar. Un coup de poing représente «une masse de 2 kilos lancée à 9 mètres par seconde», a-t-il précisé.

Aux assises du Tarn, à Albi, ce mardi, la cour a voulu comprendre comment les lunettes de Delphine Jubillar étaient cassées et éparpillées, lorsqu’elles ont été retrouvées quelques jours après sa disparition.

De ce fait, un enquêteur technique de la direction générale de l’armement a été entendu par la cour. Celui-ci a démontré qu’une simple chute des lunettes ne permettait pas de les casser en trois morceaux. A contrario, le résultat serait compatible avec un coup de poing, de pied ou d’un objet du mobilier.

Cédric Jubillar mis sous pression

Au dixième jour de son procès pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubillar, mis sous pression par des avocats généraux et des parties civiles, a reconnu avoir fait des déclarations divergentes sur le sens de stationnement du véhicule de Delphine le soir de sa disparition, alors que les enquêteurs pensent qu'il a pu servir à transporter son corps.

Cette 207 bleu marine, garée cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans la rue en pente, devant la maison des Jubillar à Cagnac-les-Mines, constitue l'un des indices «graves et concordants» ayant mené les juges d'instruction à renvoyer le peintre-plaquiste devant la cour d'assises. Cédric Jubillar sera entendu par la cour ce vendredi.