«L'apocalypse pour les députés LR et socialistes, ce sont les élections», affirme Robert Ménard dans#LaGrandeInterview pic.twitter.com/m1og1nL9CH
— CNEWS (@CNEWS) October 9, 2025
Un accord de non-dissolution ? «Ils se foutent de nous», fustige Robert Ménard dans#LaGrandeInterview pic.twitter.com/g1vV8NyhBH
— CNEWS (@CNEWS) October 9, 2025
Le président du Medef Patrick Martin a exprimé jeudi sa grande réticence quant à une suspension de la réforme des retraites réclamée par le PS, y voyant une menace pour le niveau d'activité de la France et le pouvoir d'achat. "Nous sommes très réticents à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori abrogée", a déclaré le patron du Mouvement des entreprises de France sur France Inter.
Le long bavardage de Sébastien Lecornu au JT de 20h de France 2 illustre à lui seul l'impasse des discussions de couloirs.
La France a besoin de clarté, de stabilité, d'une nouvelle majorité : seul le retour aux urnes permettra au peuple de se choisir un destin.
— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 8, 2025