Le président du Medef Patrick Martin a exprimé jeudi sa grande réticence quant à une suspension de la réforme des retraites réclamée par le PS, y voyant une menace pour le niveau d'activité de la France et le pouvoir d'achat. "Nous sommes très réticents à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori abrogée", a déclaré le patron du Mouvement des entreprises de France sur France Inter.