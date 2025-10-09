Toute l’actu en direct 24h/24
En directCrise politique : Emmanuel Macron «nommera un Premier ministre d'ici à 48 heures», annonce l'Elysée

Emmanuel Macron est attendu au tournant. [REUTERS]
Deux jours après sa démission, Sébastien Lecornu a affirmé que sa «mission» était «terminée» et a confié que «la situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures». Suivez notre direct.
Le président du Medef Patrick Martin a exprimé jeudi sa grande réticence quant à une suspension de la réforme des retraites réclamée par le PS, y voyant une menace pour le niveau d'activité de la France et le pouvoir d'achat. "Nous sommes très réticents à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori abrogée", a déclaré le patron du Mouvement des entreprises de France sur France Inter.

Jordan Bardella : «La France a besoin de clarté, de stabilité, d'une nouvelle majorité»
