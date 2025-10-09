Crues : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements de l'Hexagone en vigilance jaune au risque de crues pour la journée de ce vendredi 10 octobre.

Soyez prudents si vous habitez sur les territoires en alerte. Les prévisionnistes de Météo-France ont en effet placé deux départements en vigilance jaune pour des risques de crues, ce vendredi 10 octobre.

© Vigicrues

Le Finistère et la Charente-Maritime sont les deux départements concernés. Selon le service d'information sur le risque de crues en France, «de légers débordements ont été observés les zones sous influence maritime de l'Odet et sur le tronçon de l'estuaire de la Charente», conséquences des fortes marées actuellement en cours.

«Des montées rapides des eaux, voire des premiers débordements localisés sont possibles, rendant potentiellement difficiles les conditions de circulations sur ces territoires», a ajouté Vigicrues dans son dernier bulletin.