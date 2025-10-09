Toute l’actu en direct 24h/24
Hauts-de-Seine : une trentaine de chats sauvés d’un élevage clandestin

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une trentaine de chats vivant dans «des conditions déplorables» au sein d'un élevage clandestin ont été secourus à Antony (Hauts-de-Seine).

La préfecture de Police des Hauts-de-Seine a annoncé, le mercredi 8 octobre, que 33 chats, dont huit chatons, ont été sauvés d'un élevage clandestin situé à Antony (Hauts-de-Seine).

«Les animaux vivaient dans des conditions déplorables», a dénoncé le préfet sur sa page Facebook

 

L'opération a été menée conjointement avec la police, la Direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP), la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et la SPA.

Depuis le 1er janvier 2016, la vente de chiots ou chatons par des particuliers est interdite, malgré la présence quotidienne de nombreuses annonces sur des plate-formes comme LeBoncoin.

Selon le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L214-6-3 et R215-5-1, les malfaiteurs s'exposent jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.

