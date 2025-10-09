Nekfeu : le rappeur accusé de violences sexuelles par son ex-compagne, visé par une information judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte contre le rappeur Nekfeu, ressorti libre de sa garde à vue la semaine dernière après une plainte pour viols conjugaux et violences physiques déposée par son ex-épouse.

Un nouveau rebondissement. Un juge d'instruction enquêtera sur les accusations de violences physiques et sexuelles portées contre le rappeur Nekfeu (Ken Samaras) par son ex-femme, selon une information de Libération confirmée par l'AFP ce jeudi 9 octobre. Il décidera si l'artiste doit être mis en examen.

«L'information judiciaire apparaît être le cadre le plus adapté pour examiner les paroles des deux époux, les très nombreuses pièces et plainte produites par Monsieur Samaras (vrai nom du rappeur)», a estimé Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de l'artiste, auprès de l'AFP.

Elle a précisé que cette procédure d'instruction permettra d'«examiner l'authenticité (des pièces) produites par Madame, mais surtout d'assainir tout ce qui se dit à l'initiative de celle-ci dans la presse et sur les réseaux depuis de trop longs mois».

De leur côté, les avocats de son ex-conjointe, Me William Bourdon, Me Rebecca Royer et Me Hannah Kopp, ont salué la décision du parquet de Paris. «L'ouverture de cette information judiciaire constitue une conséquence absolument cohérente au regard des lourdes charges déjà réunies à l'encontre de M. Ken Samaras», ont-ils déclaré.

La cible de cyberharcèlement

Âgée de 32 ans, la présumée victime accuse le musicien de violences sexuelles, physiques et psychologiques depuis plusieurs mois. Entre septembre 2023 et mai 2024, le parquet avait classé sans suite ses trois plaintes successives pour viol, violence ou harcèlement.

La semaine dernière, Nekfeu avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une nouvelle plainte déposée pour les mêmes faits. Les documents remis à la justice par l'ex-épouse comprennent près de quarante échanges de SMS entre eux, suggérant des agressions sexuelles, notamment pendant le sommeil de la jeune femme.

Remis en liberté sans poursuites immédiates 48 heures plus tard, le rappeur de 35 ans dénonçait, en novembre 2024, les «intentions malveillantes» de son ex-femme dans un communiqué, évoquant un conflit concernant leur fils dont la résidence principale a été fixée chez lui.

Quatre mois plus tard, elle a été condamnée à deux mois de prison avec sursis pour non-représentation d'enfants à plusieurs reprises en 2024 par le tribunal correctionnel de Paris.

Dans un communiqué, la défense de la plaignante avait dénoncé un «traitement policier et judiciaire de ce dossier pour le moins atypique (...) en raison de l'asymétrie de traitement entre les faits extrêmement graves susceptibles d'être reprochés à Ken Samaras et l'attitude d'une mère qui a toujours eu le souci de protéger son enfant».

Après son appel, elle comparaîtra de nouveau le 7 janvier prochain pour n'avoir à nouveau pas remis leur enfant à son père à plusieurs reprises entre avril et juin derniers.

En parallèle, l'affaire a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Depuis la garde à vue du rappeur, elle a affirmé avoir été ciblée par des insultes et de menaces. Elle a déposé plainte pour «harcèlement au moyen de communication publique en ligne» contre plusieurs internautes identifiés, dont le blogueur Aniss Zitouni, connu («Aqababe»), Jérémie Diabira («Diabi», producteur de Nekfeu) et le rappeur Mamadou Coulibaly («Doums»), membre du collectif de rap L'Entourage, formé au côté du musicien.