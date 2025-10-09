Orages : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce vendredi 10 octobre.

La dernière journée de la semaine s'annonce électrique sur l'île de Beauté. Les prévisionnistes de Météo-France ont en effet placé deux départements du territoire en alerte jaune pour des risques d'orages pour cette journée ce vendredi.

© Météo-France

Les départements concernés sont la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Les orages apparaitront durant la nuit, ainsi que pendant une partie de la matinée.

Le temps sera ensuite plus clément sur la Corse, puisque Météo-France prévoit une journée ensoleillée et des températures allant jusqu'à 23°C sur les deux départements.