Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce vendredi 10 octobre.

La dernière journée de la semaine s'annonce électrique. Les prévisionnistes de Météo-France ont en effet placé deux départements du territoire en alerte jaune pour des risques d'orages, ce vendredi.

© Météo-France

Cette vigilance concernera la Haute-Corse et la Corse-du-Sud durant la nuit et une partie de la matinée.

Le temps sera ensuite plus clément sur l'île de Beauté, puisque Météo-France prévoit une journée ensoleillée et des températures allant jusqu'à 23°C sur les deux départements.