Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce vendredi 10 octobre.

La dernière journée de la semaine s'annonce électrique. Les prévisionnistes de Météo-France ont en effet placé deux départements du territoire en alerte jaune pour des risques d'orages, ce vendredi.

© Météo-France

Cette vigilance concernera la Haute-Corse et la Corse-du-Sud durant la nuit et une partie de la matinée.

Sur le même sujet Tempêtes : voici les mois les plus risqués, selon Météo-France  Lire

Le temps sera ensuite plus clément sur l'île de Beauté, puisque Météo-France prévoit une journée ensoleillée et des températures allant jusqu'à 23°C sur les deux départements.

vigilance météoorageorages

À suivre aussi

Crues : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités