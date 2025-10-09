«Parlons santé mentale» : quel est ce nouveau programme adressé aux écoliers avec les personnages de Vice-Versa ?

Une campagne de sensibilisation à la santé mentale à destination des enfants a été lancée par le gouvernement, en partenariat avec le géant américain Disney. Ils utilisent les célèbres personnages du film pour passer des messages essentiels.

Une collaboration controversée. Le gouvernement s'est associé au monstre du cinéma Disney pour permettre à sa campagne appelée «Parlons santé mentale» de gagner en impact. Un choix qui n'est pas reçu avec enthousiasme dans l'ensemble du secteur de l'éducation.

Comme l'explique le gouvernement sur son site officiel, la santé mentale est «la grande cause nationale 2025». Il a donc fait de cette année une période de sensibilisation afin de permettre de «libérer la parole, décomplexer les conversations et promouvoir l’écoute et l’inclusion dans tous les pans de la société».

Premiers destinataires de ce message important, les plus jeunes citoyens français. Du CP à la 6e, les plus petits auront un livret d'information nommé «Parlons santé mentale», dans lequel ils retrouveront certains concepts clés illustrés par les personnages de Vice-Versa et des visuels inspirés du film d'animation à succès de Pixar, filiale de Disney.

«Plus de 40% des 18-24 ans présentent des signes de dépression»

Le livret sera proposé à chaque enseignant, partout sur le territoire français, dès les prochains jours. Ils seront complétés d'affiches, d'un livret destiné aux parents et d'un spot d'information. Même la campagne utilise l'image du film «Vice-versa», Disney ne sera pas rémunéré dans le cadre du partenariat.

Le directeur du Service d'information du gouvernement (SIG), Michaël Nathan, explique en une statistique pourquoi les jeunes sont particulièrement la cible de cette sensibilisation : «Plus de 40% des 18-24 ans présentent des signes de dépression». Comme il l'a rappelé durant une conférence de presse tenue ce jeudi 9 octobre, l'Education nationale a aussi profité de la popularité de la série «Adolescence» pour alerter sur les dangers des réseaux sociaux et notamment de certains mouvements masculinistes ou virilistes.

«On a là des outils qui correspondent exactement à ce qui est impactant» chez les plus jeunes, se félicité Thibaut de Saint Pol, délégué interministériel à la jeunesse, lors de cette même conférence de presse. Pour lui, une autre méthode serait moins efficace : «Toutes les études, tous les experts nous disent que sur ces questions, si on l'aborde directement en termes de de message sanitaire, on n'atteint pas nos objectifs».

Le ministère accusé de «surfer sur une série à la mode»

Une institutrice interrogée par l'AFP comprend que «tout le monde utilise "Vice Versa"» mais se questionne : «J’utilise "La couleur des émotions" d’Anna Llenas, un classique de la littérature jeunesse, pourquoi ne promeut-on pas ce genre de livres ?»

Le président du syndicat enseignant Snalc, Jean-Rémi Girard, juge quant à lui que «le ministère devrait donner des formations continues de qualité au lieu de produire des ressources qu'on n'a pas demandées ou de surfer sur une série à la mode».

Aurélie Gagnier, co-secrétaire générale du FSU-Snuipp, affirme quant à elle que «le ministère ne devrait pas avoir à conclure des partenariats avec des intermédiaires privés pour combler ses manques, particulièrement avec des multinationales». Citant une enquête Talis, menée par l'OCDE auprès des enseignants et chefs d'établissements, elle déplore que «les compétences socio-émotionnelles en France sont moins travaillées que dans les autres pays» parce que «nous manquons de formations».