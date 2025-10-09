Premier ministre : qui est Nicolas Revel, dont le nom circule pour entrer à Matignon ?

Selon une source à CNEWS, Emmanuel Macron pourrait nommer Nicolas Revel, actuel directeur général de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Un profil «technique» afin de permettre d’éviter la censure et de faire adopter un budget.

Quelques jours après la démission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron pourrait faire appel à une personnalité de la société publique pour occuper Matignon. En effet, selon une source proche parlementaire à CNEWS, le chef de l’Etat pourrait choisir le directeur général de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) Nicolas Revel comme Premier ministre.

Âgé de 59 ans, le fils de l’académicien Jean-François Revel et de la journaliste Claude Sarraute, connaît cependant le monde politique. En effet, celui-ci a occupé la fonction de secrétaire général adjoint de la présidence de la République, de 2012 à 2014.

Nicolas Revel a également occupé le poste de directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex, de 2020 à 2022. En 2018, l’ancien directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance maladie aurait refusé un poste de ministre de l’Intérieur pour des raisons personnelles.

Un profil «technique»

Face aux différentes conditions imposées par les formations politiques, Emmanuel Macron pourrait ainsi faire le choix d’un Premier ministre «technique». Nicolas Revel serait ainsi chargé de faire adopter un budget, avant le 31 décembre. Celui-ci rentrerait également dans la case des personnalités n’ayant pas d’ambitions présidentielles.

L’idée d’un gouvernement «technique» pourrait cependant être rejetée par certains chefs de partis. Ce jeudi, lors d'un sommet sur la compétitivité organisé par Politico, le ministre démissionnaire de l’Intérieur Bruno Retailleau s’est dit défavorable à ce scénario. «Substituer actuellement le gouvernement des choses au gouvernement des hommes me paraît être un risque», a-t-il affirmé.