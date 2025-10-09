Robert Badinter au Panthéon : cortège rue Soufflot, chanson de Julien Clerc... Tout savoir sur la cérémonie attendue ce jeudi

L'ancien avocat et ministre Robert Badinter entre au Panthéon ce jeudi 9 octobre, 44 ans après l'abolition de la peine de mort dont il a été l'artisan. Une cérémonie est prévue pour rendre hommage à son combat.

Vingt mois après son décès le 9 février 2024, Robert Badinter entre ce jeudi 9 octobre au Panthéon. Une cérémonie solennelle est prévue et sera présidée par Emmanuel Macron afin de rendre hommage à celui qui a été l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France.

Les célébrations ont en réalité commencé mercredi soir, avec une veillée funèbre organisée au Conseil constitutionnel, que Robert Badinter a présidé de 1986 à 1995. Le public a pu se recueillir devant le cercueil de l'ancien ministre de la Justice et pourra encore le faire ce jeudi à partir de 10h et jusqu'à 17h.

La cérémonie au Panthéon, elle, commencera aux alentours de 19h et devrait durer une heure. D'après l'Elysée, elle sera «la plus sobre et la plus solennelle possible» et «permettra d'évoquer les trois temps forts qui ont rythmé la vie de Robert Badinter».

#Hommage | Robert Badinter, figure de la Justice et ancien Président du Conseil constitutionnel (1986-1995), entrera au Panthéon le 9 octobre 2025.

🗓️ Veillée publique : rendez-vous la veille, le mercredi 8 octobre, au Conseil constitutionnel (Palais-Royal) pour une veillée où… pic.twitter.com/0jX0g8DnSE — Conseil constit (@Conseil_constit) October 6, 2025

Il s'agit de son combat contre la peine de mort, bien sûr, mais aussi de son incarnation de l'Etat de droit et de la «mémoire» portée par l'ex-garde des Sceaux en tant que fils d'un homme «victime de l'antisémitisme et du nazisme». En dehors de ces trois grands axes, ses engagements pour la dépénalisation de l'homosexualité, l'abolition des tribunaux d'exception et des lois liberticides seront aussi évoqués.

La cérémonie sera rythmée par des «intermèdes musicaux» de «compositeurs que Robert Badinter affectionnait particulièrement». Le chanteur Julien Clerc viendra également interpréter «une version revisitée» de sa chanson «L'assassin assassiné», dédiée à la lutte contre l'abolition de la peine de mort.

Le cercueil de Robert Badinter, qui aura remonté la rue Soufflot, sera accueilli par Emmanuel Macron sous la nef du Panthéon et le président de la République prononcera un discours. L'ancien ministre rejoindra ensuite son ultime demeure : le caveau «des révolutionnaires de 1789», où reposent Condorcet, l'abbé Grégoire et Gaspard Monge depuis le bicentenaire de la Révolution.

Un texte de Victor Hugo

Des passages de plaidoiries de l'ancien avocat qui a sauvé plusieurs condamnés de la guillotine seront lus, mais aussi certains de ses discours en tant qu'homme politique. Le comédien Guillaume Gallienne lira par ailleurs un texte de Victor Hugo, lui aussi défenseur de l'abolition de la peine de mort lors de son vote au Sénat.

Ce texte a, selon l'Elysée, été choisi par la veuve du défunt elle-même, Elisabeth Badinter, qui a été «très étroitement associée» à l'organisation de cette cérémonie.

Enfin, les célébrations seront clôturées par la projection d'une fresque vidéo sur la façade du Panthéon. A ce sujet, la présidence évoque «une oeuvre graphique tout à fait exceptionnelle».

L'entourage d'Emmanuel Macron a indiqué que «tous ceux qui relèvent du protocole républicain» ont été conviés à la cérémonie. Sont notamment cités les «anciens présidents de la République, présidents des assemblées, ministres, représentants des groupes au Parlement français et européen».

Il s'agit de la cinquième panthéonisation sous les mandats d'Emmanuel Macron, après Simone Veil, rescapée d'Auschwitz et auteure de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'écrivain chroniqueur de l'horreur des tranchées de la Première Guerre mondiale Maurice Genevoix, la star du music-hall, résistante et militante antiraciste franco-américaine Joséphine Baker, et le résistant communiste d'origine arménienne Missak Manouchian.