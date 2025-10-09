Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Robert Badinter : la tombe du célèbre homme politique vandalisée le jour de son entrée au Panthéon

«Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire», a dénoncé Emmanuel Macron. [©Ian Langsdon/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors qu'il entrera au Panthéon ce jeudi en début de soirée, la tombe du célèbre homme politique Robert Badinter a été vandalisée, a annoncé la mairie de Bagneux, où il reposait. Emmanuel Macron a qualifié le geste de «honte». 

«Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les viols, la République le sanctifient» : c'est avec ces mots que la tombe de Robert Badinter a été profanée, ce jeudi 9 octobre, au cimetière de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, quelques heures avant son entrée au Panthéon. «Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire», a réagi Emmanuel Macron. «La République est toujours plus forte que la haine», a-t-il écrit dans un message publié sur X.

La maire communiste de Bagneux Marie-Hélène Amiable a condamné un «acte lâche». «Les inscriptions retrouvées par la police mettent en accusation ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité», a accusé l'édile. «Elles sont indignes de cet ancien ministre et sénateur, porteur des avancées historiques qui ont permis d'abolir la peine de mort en France, en 1981 et de dépénaliser l'homosexualité en 1982», a-t-elle dénoncé dans un communiqué. 

Une enquête a été ouverte du chef de profanation de sépulture, a indiqué le parquet de Nanterre dans un communiqué. Des faits punis d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. L'enquête a été confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine.

Début de la cérémonie à 17h 

L'hommage à l'ancien avocat et garde des Sceaux a débuté mercredi soir par une veillée funèbre au Conseil constitutionnel qu'il présida de 1986 à 1995, parmi les nombreux engagements de sa vie. A 17h (15h GMT) ce jeudi, le cercueil portant le nom de Robert Badinter, décédé en février 2024 à l'âge de 95 ans, doit être transporté vers l'ancienne église, au centre de Paris, pour une cérémonie d'environ une heure. Il s’agit de la cinquième panthéonisation sous la mandature d’Emmanuel Macron.

Sur le même sujet Robert Badinter au Panthéon : cortège rue Soufflot, chanson de Julien Clerc... Tout savoir sur la cérémonie attendue ce jeudi Lire

En présence d'un public que l'Élysée espère nombreux grâce à une «scénographie adaptée», la cérémonie suivra le «scénario traditionnel» : remontée de la rue Soufflot, accueil du cercueil sous la nef du Panthéon par le président de la République, qui prononcera un discours «court et percutant», puis installation dans le caveau «des révolutionnaires de 1789», où reposent Condorcet, l'abbé Grégoire et Gaspard Monge depuis le bicentenaire de la Révolution.

Robert BadinterFrance

À suivre aussi

Robert Badinter au Panthéon : quels sont les pays qui appliquent encore la peine de mort en 2025 ?
Robert Badinter au Panthéon : voici les phrases cultes du célèbre ancien garde des Sceaux
Robert Badinter au Panthéon : le jour où il a prononcé son discours pour l'abolition de la peine de mort

Ailleurs sur le web

Dernières actualités