Les chefs de parti invités par Emmanuel Macron arrivent à l'Elysée pour une réunion d'urgence sur la situation politique.
La réunion organisée vendredi après-midi par Emmanuel Macron avec les chefs de parti, hormis le Rassemblement national et la France insoumise, "doit être un moment de responsabilité collective", a déclaré l'Elysée.
Cette déclaration laconique adressée aux médias est la seule explication fournie par la présidence depuis l'invitation envoyée dans la nuit aux partis politiques.
Seule une élection présidentielle anticipée permettrait l’expression de la volonté du peuple.
Ce choix est partagé au-delà des rangs Insoumis. Le peuple a rejeté Emmanuel Macron à trois reprises depuis son élection contrainte en 2022.
70 % des Français sondés demandent son… pic.twitter.com/w5RrSln0nU
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 10, 2025
La ministre de la Transition écologique du gouvernement démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé vendredi qu'elle n'était "pas candidate" à sa propre succession.
"Pour vous répondre très directement, non, je ne suis pas candidate au prochain gouvernement", a-t-elle déclaré sur franceinfo.
A quelques heures de la nomination d’un Premier ministre, Sylvain Maillard, député EPR de Paris, plaide pour «un gouvernement avec une certaine hauteur par rapport à la vie politique», dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/CNFnEADvPW
— CNEWS (@CNEWS) October 10, 2025
SI Emmanuel Macron "dissout ce soir, nous sommes prêts», a assuré Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, sur TF1.
Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a dit vendredi en avoir "assez (du) gâchis politique" en France et a appelé les partis politiques à faire "des compromis" pour sortir le pays de l'instabilité qui le secoue depuis la dissolution.
"Je suis comme tous les Français, j'aime notre pays et j'en ai vraiment assez de ce gâchis politique", a déclaré le gouverneur sur RTL. "Il est temps de passer des compromis - ce n'est pas un mot injurieux - et de faire des coalitions", a-t-il ajouté.
Emmanuel Macron a convié à 14H30 à l'Elysée les chefs de parti, hormis ceux du Rassemblement national et de La France insoumise. Le chef de l'Etat a promis de nommer un Premier ministre d'ici "vendredi soir" après la démission fracassante lundi de Sébastien Lecornu.
Ce mercredi soir, à la sortie de la prise de parole de Sébastien Lecornu, l’Élysée a annoncé qu’Emmanuel Macron nommera un Premier ministre d’ici à vendredi soir. Pour éviter une nouvelle censure, le futur locataire de Matignon devra répondre à des critères très précis.
La France disposera d'un budget en 2026, qui sera "bon" pour les déficits et la croissance, et elle respectera ses engagements européens, a assuré son ministre de l'Economie démissionnaire, Roland Lescure, avant une réunion avec ses homologues de la zone euro.
"Il y a une majorité de parlementaires en France qui veulent la stabilité (...) et qui s'accordent sur une chose, c'est que nous avons besoin d'un budget pour 2026, et, c'est très important, d'un budget qui respecte les engagements que nous avons pris envers nos amis Européens, donc c'est ce qu'il va se passer", a déclaré le ministre à la presse, avant une réunion de l'Eurogroupe à Luxembourg.