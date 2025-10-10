Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a dit vendredi en avoir "assez (du) gâchis politique" en France et a appelé les partis politiques à faire "des compromis" pour sortir le pays de l'instabilité qui le secoue depuis la dissolution.

"Je suis comme tous les Français, j'aime notre pays et j'en ai vraiment assez de ce gâchis politique", a déclaré le gouverneur sur RTL. "Il est temps de passer des compromis - ce n'est pas un mot injurieux - et de faire des coalitions", a-t-il ajouté.