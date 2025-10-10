La réunion de cet après-midi "doit être un moment de responsabilité collective", avertit l'Élysée

La réunion organisée vendredi après-midi par Emmanuel Macron avec les chefs de parti, hormis le Rassemblement national et la France insoumise, "doit être un moment de responsabilité collective", a déclaré l'Elysée.

Cette déclaration laconique adressée aux médias est la seule explication fournie par la présidence depuis l'invitation envoyée dans la nuit aux partis politiques.