Crise politique : pas invités par Emmanuel Macron pour préparer l'avenir du pays, le RN et ses alliés réagissent

Emmanuel Macron a convié les chefs de parti à 14h30 à l’Élysée ce vendredi, hormis ceux du Rassemblement national et de La France insoumise. Un choix qui a fait réagir les représentants du RN et ses alliés.

L’annonce du prochain Premier ministre se fait attendre. Ce vendredi, Emmanuel Macron a convié les chefs de parti à l’Elysée, à 14h30. Alors qu’il a promis de nommer un nouveau chef de gouvernement d’ici à ce «vendredi soir», le chef de l’État a invité les représentants du Rassemblement national et de La France insoumise.

Une décision dénoncée notamment par Éric Ciotti, président de l’UDR et allié du RN. «Cet après-midi, tous les co-gérants de la faillite macroniste vont se retrouver ensemble autour de leur patron à l’Elysée pour refuser de donner la parole aux Français et pour se répartir les postes et les places. Honte à eux», a critiqué le député des Alpes-Maritimes, candidat à la mairie de Nice.

De son côté, le député RN de l’Aude Frédéric Falcon a considéré que cette réunion était «une ultime tentative du système» pour «éviter une dissolution».

«Je censure tout»

Après avoir refusé de rencontrer Sébastien Lecornu lors de ses consultations, le RN avait déclaré rejeter tous les prochains gouvernements jusqu’à ce qu’Emmanuel Macron se décide à dissoudre l’Assemblée nationale.

«Je censure tout. Là maintenant, stop. La plaisanterie a assez duré», avait martelé Marine Le Pen mercredi, considérant que le chef de l’État faisait «courir les Français derrière des ba-balles pour gagner du temps».

De son côté, La France insoumise, également mise à l’écart de cette réunion a appelé à une élection présidentielle anticipée. «Le départ d'Emmanuel Macron est une exigence légitime», a insisté Jean-Luc Mélenchon devant la presse.