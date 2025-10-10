Crise politique : quelles sont les personnalités politiques invitées ce vendredi par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a invité les chefs de parti à 14h30 à l’Élysée ce vendredi, à l’exception de ceux du Rassemblement national et de La France insoumise. Voici la liste des représentants qui échangeront avec le chef de l’État avant la nomination, éventuelle, d'un Premier ministre.

Un échange capital. A la suite de la prise de parole de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron a convié à l’Elysée les chefs de parti, hormis le Rassemblement national et La France insoumise, à 14h30.

Alors qu’un Premier ministre doit être nommé «avant vendredi soir», l’Elysée a insisté dans un communiqué pour cette réunion soit «un moment de responsabilité collective». De nombreux représentants politiques, de tous bords, répondront ainsi présent.

Voici la liste des participants à cette consultation :