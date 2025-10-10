Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Crise politique : quelles sont les personnalités politiques invitées ce vendredi par Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a convié les chefs de parti ce vendredi à l'Elysée. [REUTERS/Benoit Tessier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Emmanuel Macron a invité les chefs de parti à 14h30 à l’Élysée ce vendredi, à l’exception de ceux du Rassemblement national et de La France insoumise. Voici la liste des représentants qui échangeront avec le chef de l’État avant la nomination, éventuelle, d'un Premier ministre. 

Un échange capital. A la suite de la prise de parole de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron a convié à l’Elysée les chefs de parti, hormis le Rassemblement national et La France insoumise, à 14h30. 

Alors qu’un Premier ministre doit être nommé «avant vendredi soir», l’Elysée a insisté dans un communiqué pour cette réunion soit «un moment de responsabilité collective». De nombreux représentants politiques, de tous bords, répondront ainsi présent. 

Voici la liste des participants à cette consultation :

  • Gabriel Attal (Renaissance)
  • Édouard Philippe (Horizons)
  • Hervé Marseille (UDI)
  • Laurent Wauquiez (LR)
  • Bruno Retailleau (LR)
  • Boris Vallaud (PS)
  • Olivier Faure (PS)
  • Marine Tondelier (Écologistes)
  • Cyrielle Chatelain (Écologistes)
  • Fabien Roussel (PCF)
  • Stéphane Peu (PCF)
  • Marc Fesneau (MoDem)
  • Paul Christophe (Horizons)
  • Laurent Panifous (LIOT)
  • Guillaume Lacroix (PRG)
  • Nathalie Delattre (Parti radical)
Sur le même sujet Crise politique : pas invités par Emmanuel Macron pour préparer l'avenir du pays, le RN et ses alliés réagissent Lire
PolitiqueEmmanuel MacronElysée

À suivre aussi

Crise politique : pas invités par Emmanuel Macron pour préparer l'avenir du pays, le RN et ses alliés réagissent
«Ce n'est pas cette gauche issue du Nouveau Front populaire qui peut porter la moindre réforme», estime Sylvain Maillard
Crise politique : «On ne peut pas arrêter un peuple qui se remet à espérer», assure Jordan Bardella

Ailleurs sur le web

Dernières actualités