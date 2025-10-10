Toute l’actu en direct 24h/24
Crise politique : suivez l'annonce imminente du Premier ministre

Deux jours après sa démission, Sébastien Lecornu avait affirmé mercredi soir que sa «mission» était «terminée» et a confié que «la situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures». L'échéance approche. Suivez notre direct.
Sondage : 61% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron démissionne

La France vit une nouvelle crise politique profonde après la démission de Sébastien Lecornu. Depuis, plusieurs partis de l'opposition appellent le président à démissionner. Et selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, les Français sont majoritairement de cet avis (61%).

Lisez notre article juste ici.

Déclaration
Olivier Faure ne promet «aucune garantie de non-censure»

Emmanuel Macron n'a "apporté aucune réponse claire", ni "sur le pouvoir d'achat ni sur les retraites ni sur aucun sujet", a déploré le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, ne promettant "aucune garantie de non-censure" d'un futur gouvernement par le PS, à la sortie de la réunion à l'Elysée.

Déclaration
Fanien Roussel : «Nous n’avons pas vu d’éclaircies», assure Fabien Roussel

«Nous n’avons pas vu d’éclaircies [...] Il va travailler à la nomination d’un premier ministre plutôt qu’à une dissolution», a indiqué le patron du parti communiste Fabien Roussel.

Déclaration
Le Premier ministre «ne sera pas de gauche», prévient Marine Tondelier

À la sortie de la réunion des chefs de partis prévue à l'Elysée, l'écologiste Marine Tondelier s'est dite «sidérée». Elle a également ajouté que le Premier ministre «ne sera pas de gauche». 

Le prochain Premier ministre connu «dans les prochaines heures»

Emmanuel Macron devrait annoncer le nom du Premier ministre "dans les prochaines heures", selon le chef du groupe Liot.

Les chefs de parti arrivent à l'Elysée pour une ultime réunion

Les chefs de parti invités par Emmanuel Macron arrivent à l'Elysée pour une réunion d'urgence sur la situation politique. 

La réunion de cet après-midi «doit être un moment de responsabilité collective», avertit l'Élysée

La réunion organisée vendredi après-midi par Emmanuel Macron avec les chefs de parti, hormis le Rassemblement national et la France insoumise, "doit être un moment de responsabilité collective", a déclaré l'Elysée. 

Cette déclaration laconique adressée aux médias est la seule explication fournie par la présidence depuis l'invitation envoyée dans la nuit aux partis politiques.

Sur les réseaux
La France insoumise appelle à une élection présidentielle anticipée
Déclaration
Agnès Pannier-Runacher n'est pas candidate pour le nouveau gouvernement

La ministre de la Transition écologique du gouvernement démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé vendredi qu'elle n'était "pas candidate" à sa propre succession. 

"Pour vous répondre très directement, non, je ne suis pas candidate au prochain gouvernement", a-t-elle déclaré sur franceinfo.

En vidéo
Sylvain Maillard sur CNEWS sur un nouveau gouvernement : "Il faut changer l'équipe"
Déclaration
Marine Tondelier : "S'il dissout ce soir, nous sommes prêts"

SI Emmanuel Macron "dissout ce soir, nous sommes prêts», a assuré Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, sur TF1. 

Déclaration
Le gouverneur de la Banque de France dit en avoir "assez du gâchis politique"

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a dit vendredi en avoir "assez (du) gâchis politique" en France et a appelé les partis politiques à faire "des compromis" pour sortir le pays de l'instabilité qui le secoue depuis la dissolution. 

"Je suis comme tous les Français, j'aime notre pays et j'en ai vraiment assez de ce gâchis politique", a déclaré le gouverneur sur RTL. "Il est temps de passer des compromis - ce n'est pas un mot injurieux - et de faire des coalitions", a-t-il ajouté.

Alerte
Emmanuel Macron convie les chefs de parti, sauf RN et LFI, à l'Elysée à 14h30

Emmanuel Macron a convié à 14H30 à l'Elysée les chefs de parti, hormis ceux du Rassemblement national et de La France insoumise. Le chef de l'Etat a promis de nommer un Premier ministre d'ici "vendredi soir" après la démission fracassante lundi de Sébastien Lecornu.

Quel est le profil du Premier ministre recherché pour sortir de la crise ?

Ce mercredi soir, à la sortie de la prise de parole de Sébastien Lecornu, l’Élysée a annoncé qu’Emmanuel Macron nommera un Premier ministre d’ici à vendredi soir. Pour éviter une nouvelle censure, le futur locataire de Matignon devra répondre à des critères très précis.

Retrouvez notre article ici.

Roland Lescure : «La France aura un budget en 2026 et respectera ses engagements européens»

La France disposera d'un budget en 2026, qui sera "bon" pour les déficits et la croissance, et elle respectera ses engagements européens, a assuré son ministre de l'Economie démissionnaire, Roland Lescure, avant une réunion avec ses homologues de la zone euro. 

"Il y a une majorité de parlementaires en France qui veulent la stabilité (...) et qui s'accordent sur une chose, c'est que nous avons besoin d'un budget pour 2026, et, c'est très important, d'un budget qui respecte les engagements que nous avons pris envers nos amis Européens, donc c'est ce qu'il va se passer", a déclaré le ministre à la presse, avant une réunion de l'Eurogroupe à Luxembourg.

crise politique

