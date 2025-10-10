«La position d’Horizons sur une éventuelle participation gouvernementale sera formulée lorsque le Premier ministre sera connu», assure le parti d'Edouard Philippe

Le parti Horizons d'Edouard Philippe envisage un soutien sans participation au prochain gouvernement si celui-ci touche au "coeur" de la réforme des retraites de 2023, a appris l'AFP de sources concordantes vendredi soir, confirmant une information du Figaro.

Le bureau politique du mouvement de l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron n'a toutefois "pas encore pris de décision", "la question a été seulement évoquée", a indiqué l'entourage d'Edouard Philippe.

Nombre de commentateurs essayent de dramatiser encore davantage la situation, mais la position d’Horizons sur une éventuelle participation gouvernementale sera formulée lorsque le Premier ministre sera connu.



Tout ce qui est formulé avant relève de la spéculation. — Horizons (@HorizonsLeParti) October 10, 2025

