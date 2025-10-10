«Mon père n’a jamais regretté» : dans son dernier livre, l’historien Bernard Zeller revient sur les origines du Putsch des généraux à Alger en 1961

Avec la sortie de son livre, «Un Quarteron de généraux avant le Putsch», Bernard Zeller revient sur le parcours des généraux Maurice Challe, André Zeller, Edmond Jouhaud et Raoul Salan, qui sont à l’origine du Putsch d’Alger en avril 1961. L’auteur s’est confié à CNEWS.fr à cette occasion.

Fils de l’un des quatre généraux à l’origine du Putsch d’Alger en 1961, Bernard Zeller a consacré près de dix ans de sa vie à effectuer des recherches sur cet événement important de l’Histoire de France, afin de mettre en lumière le cheminement qui a mené Maurice Challe, André Zeller, Edmond Jouhaud et Raoul Salan à se révolter contre le général de Gaulle.

Avec son livre, «Un Quarteron de généraux avant le Putsch», Bernard Zeller met donc un point final à un véritable travail d’historien. Pour CNEWS.fr, il a accepté de se confier sur cette période à la fois historique et personnelle.

Pour rappel, le Putsch d’Alger s’est déroulé du 21 au 26 avril 1961. Sous les ordres des quatre généraux, des militaires français ont pris le contrôle de la ville pour s’opposer à la politique du général de Gaulle qu’ils accusaient d’avoir voulu abandonner l’Algérie.

L'objectif était d'empêcher que l'Algérie soit abandonnée au FLN

Toutefois, dès le 23 avril, Charles de Gaulle s’était adressé à la nation à la télévision, en uniforme, appelant les Français et l’armée à refuser d’obéir aux insurgés. Ce discours, très ferme, a provoqué un retournement : la métropole et la majorité de l’armée sont restées fidèles à la République.

Se retrouvant isolés et sans soutien, les putschistes se sont rendus. Challe et Zeller ont été arrêtés, tandis que Salan et Jouhaud sont passés dans la clandestinité, rejoignant bientôt l’OAS (Organisation armée secrète), qui a poursuivi la lutte par la violence.

Il y a un certain affect à écrire ce livre pour vous, puisque l’un des protagonistes, André Zeller n’est autre que votre père. Est-ce l’une des raisons qui vous ont conduit à choisir ce sujet pour votre livre ?

Oui, je voulais comprendre. Comment se fait-il que quelqu’un qui est complètement discipliné, qui a servi pendant 43 ans la France, qui s’est battu en 14-18, en Syrie, en Tunisie, en Italie durant la Seconde Guerre mondiale, ait pu se révolter contre le gouvernement légal.

Et c’est la même question pour les trois autres, puisqu’on ne peut pas séparer sa révolte de celle de Challe, Jouhaud et Salan.

Dans le livre, vous mettez en avant la différence entre les notions de putsch et de révolte. Vous expliquez que le Putsch d’Alger devrait être qualifié de révolte. Pourquoi cela ?

Je fais la différence entre putsch et révolte, parce qu’un putsch, c’est pour prendre le pouvoir et renverser celui qui est en place. Dans le cas de 1961, c’était une révolte. Le résultat aurait pu être le renversement du pouvoir mais ce n’était pas l’objectif.

L'objectif était d'empêcher que l'Algérie soit abandonnée au FLN (Front de libération nationale), qui était le mouvement nationaliste indépendantiste et un mouvement terroriste.

Ces hommes étaient des patriotes

Dans les circonstances de l'époque, son arrivée au pouvoir était le signe du début d'un massacre, d'une part des musulmans qui étaient pour la France, c’est-à-dire les harkis, et il y en a eu beaucoup, et d’autre part le massacre de pieds-noirs.

C’est pour cela que je dis que c’est une révolte, parce que c'était ça leur motif. Leur motif, ce n’était pas de prendre le pouvoir. S'ils avaient voulu prendre le pouvoir, ils auraient tout de suite fusillé les représentants du gouvernement qui étaient en Algérie, ce qu'ils n’ont absolument pas fait.

Il n’y a pas eu de morts durant le Putsch d’Alger, pas d’effusions de sang.

Est-ce que ce livre est pour vous l’occasion de réhabiliter la mémoire de ces généraux et de mettre en lumière une autre vision de cet événement historique ?

Oui, tout à fait. Il y a un discours dominant en France : «On a fait que des saloperies, c’était un crime contre l’humanité de prendre l’Algérie. L’armée n’a fait que torturer.» Ces quatre généraux qui défendaient l’Algérie française, c’étaient quasiment des fascistes, pas loin d’être des nazis.

La vérité est tout autre. Quand on suit le parcours des quatre, on s’aperçoit pour deux d’entre eux, Challe et Jouhaud, ont été résistants. Challe a joué un rôle très important en recréant un service de renseignement clandestin dans le sud de la France et en faisant passer à Alger et à Londres les ordres de bataille de la Luftwaffe (armée de l’air allemande). Jouhaud pendant ce temps était dans l’organisation de résistance de l’armée.

Je n’avais absolument pas conscience que mon père pouvait être fusillé

Il est donc impensable de les traiter de nazis ou de fascistes. Et les deux autres, pas davantage.

Mon père était dans l’artillerie métropolitaine et Salan dans l’infanterie coloniale. Tout de suite après la défaite de 40, mon père est parti à Alger en disant, c’est là que ça va redémarrer et il n’avait pas tort. Il a participé à la campagne de Tunisie, puis en Italie et il a débarqué en Provence. Salan, c’est le même topo, il a débarqué en Provence le 15 août 1944 et a fait toute la campagne à la tête d’un régiment.

Ces hommes étaient des patriotes. Ils n’étaient pas politiques, ce qu’ils voulaient, c'était mettre les Allemands hors de France.

Vous aviez près de 15 ans au moment du Putsch d’Alger, gardez-vous un souvenir personnel de cette époque ?

Nous étions sept enfants, je suis le sixième. Notre dernière petite sœur était trisomique et mon père (André Zeller) s’en occupait énormément. Partir à Alger dans ces conditions a été un choix très difficile à faire pour lui. Il laissait derrière lui ma mère avec encore quatre enfants à la maison. C’était un choix courageux.

Le 22 avril 1961, c’était un samedi. J’étais en seconde C au lycée Louis-le-Grand à Paris, je n’avais pas encore 15 ans, et à la récréation il y a un camarade qui me dit : «Dis Zeller, c’est ton père qui est à Alger ?». Et moi, j'ai dit : «Bah écoute, j’en sais rien». Évidemment, il ne m’avait pas prévenu donc j’ai appris ça comme ça.

Après l’échec du putsch, mon père s’est caché pendant quinze jours, puis il a fini par se mettre à la disposition de l’autorité militaire à Alger le 6 mai. Et son procès commun avec le général Challe a eu lieu du 29 au 31 mai à Paris et je n’avais absolument pas conscience que mon père pouvait être fusillé.

Nos parents nous ont sans doute un peu protégés. Je me souviens que le jour du jugement, nous sommes tous allés à la messe et on a été exaucés puisqu’il n’a pas été fusillé.

Juste avant le procès, mon père m’avait écrit une lettre. Une lettre précieuse, qui était plutôt douce. Il me disait qu’il n’y a plus beaucoup d’hommes à la maison parce qu’en effet mon frère était en Algérie et donc j’étais le seul, il m’a dit «tâche de tenir un bon rôle».

Votre père n’a-t-il jamais regretté sa décision de se joindre à Challe, Jouhaud et Salan ?

Ah non, jamais ! Il savait qu’il y avait très peu de chance de réussite mais étant donné l’enjeu, il l’a fait. C’est un peu comme le pari de Pascal : il y a une chance sur deux que Dieu existe mais il vaut mieux croire en Dieu parce qu’il représente l’infini.

Il n’a pas regretté et ils n’ont pas été compris. Ils ont été traités de tous les noms et nous, nous avons été ostracisés. On a vu les faux amis disparaître et les vrais amis se confirmer.

«Un Quarteron de généraux avant le Putsch», Bernard Zeller, éd.Fayard, 432 pages, 24,90€.