Mort de Jean Pormanove : pourquoi le fameux «Lokal» a-t-il été placé sous scellés ?

Peu après avoir de nouveau été investi par des streamers, le «Lokal», lieu rendu célèbre par Jean Pormanove a été perquisitionné, comme l'a indiqué le parquet ce vendredi. Le vidéaste y avait rendu ses derniers souffles en live, à la vue de tous ses abonnés.

Un lieu funeste. Le célèbre espace où Jean Pormanove est mort en direct, appelé «le Lokal», a été perquisitionné et placé sous scellés, a précisé le parquet vendredi 10 octobre.

Après la mort de Raphaël Graven, connu sous le nom de Jean Pormanove, l'un de ses collaborateurs, Owen Cenazandotti, alias Naruto, avait déjà annoncé la disparition du «Lokal», fin août. Mais en septembre, celui-ci a de nouveau été le théâtre de séances de streaming, abritant les lives de son petit frère, Gwen Cenazandotti.

La fin définitive du «Lokal»

Le jeune créateur de contenu, détenteur d'une chaîne suivie par 43.000 abonnés sur Twitch, avait notamment déclaré : «C'est un pari risqué de reprendre le "Lokal". On repart sur un bail de trois ans, il va falloir rebosser pour payer le loyer».

Plusieurs extraits où Naruto et ses invités échangent insultes et coups, entre éclatements de rire, en ce lieu, ont été rapportés par Mediapart. Ces nouvelles images ont incité le parquet de Nice a ouvrir une nouvelle enquête pour violences volontaires en réunion et diffusion d'images d'atteintes volontaires à la personne. Une perquisition a donc eu lieu. Le matériel informatique a quant à lui été saisi et le local placé sous scellés.

Un décès et une polémique

Véritable star des réseaux sociaux, Raphaël Graven est décédé à l'âge de 46 ans, le 18 août 2025. Il a vécu ses derniers instants en direct, sur la plate-forme Kick, alors qu'il était en plein enregistrement d'un live de plusieurs jours où il se montrait avec un autre individu, fréquemment humilié et violenté par Owen Cenazandotti et Safine Hamadi.

Ces deux hommes, respectivement âgés de 26 ans et 23 ans, ont été placés en garde à vue puis relâchés sans charges en janvier dans le cadre d'une première enquête pour violences en réunion sur personne vulnérable. Ils étaient présents à ses obsèques et ne sont pas apparus sur la nouvelle chaîne. L'autopsie du corps de Raphaël Graven n'a pas conclu à l'intervention d'un tiers dans la mort du célèbre vidéaste.