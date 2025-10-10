Sondage : 61% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron démissionne

La France vit une nouvelle crise politique profonde après la démission de Sébastien Lecornu. Depuis, plusieurs partis de l'opposition appellent le président à démissionner. Et selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, les Français sont majoritairement de cet avis (61%).

Les Français sont-ils lassés de la politique menée par Emmanuel Macron ? La démission de Sébastien Lecornu, le lundi 6 octobre, a plongé la France dans une nouvelle crise profonde. Depuis, les oppositions appellent à la dissolution de l’Assemblée nationale, voire à une démission du président de la République. Mais qu’en est-il des citoyens ?

Selon un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche publié ce vendredi, 61% des Français souhaitent qu’Emmanuel Macron démissionne. Pour rappel, en janvier 2025, la question avait été également posée en cas de censure du gouvernement Bayrou. Et au début de l’année, les sondés étaient un peu moins de cet avis (58%).

© CSA

Pour voir une tendance aussi forte, il faut revenir fin novembre 2024, où les Français souhaitaient à 62% que le chef de l’Etat se retire en cas de censure du gouvernement Barnier.

Les 25 à 34 ans opposés à Emmanuel Macron

En ce qui concerne ce sondage, effectué entre le 9 et le 10 octobre 2025, les hommes (60%) et les femmes (62%) semblent partager le même avis. En revanche, les réponses divergent plus en fonction de l’âge, notamment chez les 25 à 34 ans qui sont 71% à souhaiter la démission d’Emmanuel Macron. Étonnamment, les 18 à 24 ans (54%) sont peu à suivre ce chemin-là, peut-être désintéressés de l’actualité politique.

Tout comme les adultes et principalement les 65 ans et plus où les sondés sont divisés sur la question d’une démission du chef de l’Etat (52%).

Mais un écart se constate également au niveau des catégories socioprofessionnelles. Si les CSP+ (59%) et les inactifs (57%) sont plus sur la réserve, les CSP- (68%), elles, souhaitent beaucoup plus voir le président de la République démissionner.

Les extrêmes du même avis

Du côté de la proximité politique, sans grande surprise, les avis divergent nettement en fonction du parti. Les extrêmes, LFI (82%) et le Rassemblement national (74%), se rejoignent sur la question, même si la tendance est plus forte chez les Insoumis. Des pourcentages qui répondent logiquement aux propos des dirigeants des deux partis, réclamant une dissolution ou la fin du mandat du chef de l’Etat.

Le Parti socialiste (39%), qui pourrait trouver un accord avec le gouvernement, est logiquement défavorable à voir le président quitter ses fonctions. Même son de cloche, et plus encore, auprès des sondés de Renaissance qui sont 27% seulement à demander la démission d’Emmanuel Macron.

© CSA

Les Républicains, eux, dans le flou après la crise de colère de Bruno Retailleau, n'arrivent pas vraiment à se départager (56%), même si la balance penche pour. Ce sondage illustre donc parfaitement la crise politique vécue par la France ces derniers jours. Personne n’arrive vraiment à se mettre d’accord.

* Sondage réalisé les 9 et 10 octobre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.