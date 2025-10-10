Tempête Jerry : la Guadeloupe en vigilance rouge «fortes pluies et orages»

Ce vendredi, la Guadeloupe a été placée en vigilance rouge pour de fortes pluies et des orages, mais aussi en vigilance orange aux vents violents et «vagues-submersion», alors qu'elle est traversée par la tempête tropicale Jerry.

L'île fait aussi l'objet d'une vigilance orange aux vents violents et vagues-submersion.

Selon le dernier bulletin émis à 3h07 (9h07 à Paris) par Météo-France Guadeloupe, «les fortes pluies liées à la tempête Jerry ont stagné un moment sur l'Est et le Nord de l'archipel, occasionnant des pluies diluviennes sur La Désirade, Le Moule, St-François, Ste-Anne et Anse-Bertrand. Actuellement, une bande spiralée chargée d'orages se met en place sur l'archipel».

Ce vendredi, «les cumuls de pluie, qui ont déjà atteint 100 mm vers Anse-Bertrand, Ste-Anne et 140 à 170 mm, vont continuer à s'amplifier durant cette fin de nuit et vont s'étendre à l'ensemble de la Grande-Terre. La Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante, jusqu'ici moins arrosées, risquent de connaître des pluies diluviennes à leur tour», annonce Météo-France.

Selon les prévisionnistes, les cumuls de pluie «vont dépasser les 200 mm sur l'Est et le nord de la Grande-Terre et devraient atteindre 100 à 150 mm ailleurs, localement 200 mm sur le relief». Ils précisent qu'une «nette amélioration est attendue vers la mi-journée».

L'alerte orange vagues-submersion et vents violents est également déclenchée en Guadeloupe. «La houle est en voie d'atténuation mais des submersions localisées sont à prévoir sur les côtes exposées», indique Météo-France.

Fermeture des écoles

Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, plus au nord, sont restées en vigilance jaune mais la préfecture a pris la décision de fermer les écoles vendredi, quand le pic des précipitations passera sur les îles.

«Les précipitations les plus fortes à l'arrière du système viendront impacter Saint-Martin et Saint-Barthélemy dès la fin de la matinée», a indiqué dans un communiqué la préfecture des deux territoires, qui ajoute «avoir pris la décision de fermer l'ensemble des établissements scolaires sur les deux territoires pour la journée du vendredi».

Formation d'un ouragan de catégorie 1

En ce qui concerne la vigilance aux vents violents, «le vent de secteur sud concerne tout l'archipel avec des valeurs comprises entre 40 et 50 km/h en moyenne et 80 à 100 km/h en rafales. Il baissera sensiblement vendredi après-midi».

Les estimations prévoyaient que la tempête tropicale Jerry passe plus au large, mais elle a dévié de 60 km à l'ouest dans la journée de jeudi. Après son passage à proximité de l'arc antillais, elle doit poursuivre sa route vers l'Atlantique nord où elle pourrait se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 1.