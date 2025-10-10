Un an après le lancement de la Brigade régionale des transports, les 100 agents ont mené plus de 3.000 interventions

Après plus d'un an de service, la Brigade régionale des transports a enregistré plus de 3.000 interventions, dans 200 communes en région parisienne. Elle opère sur une plage horaire de 7h à 2h du matin.

Composée de 100 agents, la Brigade régionale des transports (BRT) est en action depuis plus d'un an. Intervenue dans presque tous les réseaux de bus de proche et de grande couronne, elle a enregistré 3.500 interventions dans 200 communes, selon un premier bilan présenté ce vendredi par Valérie Pécresse, présidente de région et d'Ile-de-France Mobilités.

Créée en juillet 2024, cette unité a pour vocation d'intervenir en renfort des forces de sûreté pour faire de la sécurisation sur des zones sensibles. D'après un premier bilan, sur l'année écoulée, la BRT a couvert l’ensemble des situations rencontrées par les voyageurs : violences sexistes et sexuelles à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), agression à l’arme blanche sur le T12, régulation des flux à Meaux (Seine-et-Marne) dans les bus de substitution, lutte anti-fraude à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Deux équipes de la BRT couvrent aujourd'hui une plage horaire de 7h à 2h du matin. Depuis le mois de septembre, elles sont notamment intervenues à la gare de Persan (Val-d'Oise), devant le lycée Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise et à la gare de Nointel-Mours, après un viol commis le 19 septembre.

80.000 caméras de vidéoprotection

Valérie Pécresse a assuré que la sécurité est une des priorités d'IDF Mobilités, avec 300 millions d'euros investis chaque année en moyens humains, techniques et matériels. Au-delà de la BRT, 3.000 agents de prévention et de sûreté sont déployés sur l'ensemble du réseau de transports, avec l'objectif d'en recruter 1.000 de plus d'ici à 2027.

Il s'agit des membres de la sûreté ferroviaire, du service de sécurité de la SNCF, du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPR) de la RATP, mais aussi des agents de sécurité privée des autres opérateurs et des agents de police municipale avec lesquels IDF Mobilités signe des conventions de partenariat. En complément, 2.000 patrouilles de réservistes de la gendarmerie nationale sont actives sur le territoire francilien.

Le réseau dispose par ailleurs de 80.000 caméras de vidéoprotection, dont les images sont traitées dans un centre de coordination unique, placé sous l'autorité de la préfecture de police et co-financé par IDF Mobilités.

Pour aller plus loin, l'établissement public appelle à une nouvelle loi sur la sûreté. Il s'agit d'instaurer de nouveaux dispositifs comme un renforcement des prérogatives des agents ou la possibilité d'utiliser la vidéoprotection par intelligence artificielle au quotidien.