Dieudonné : un spectacle du polémiste à nouveau interrompu par les forces de l'ordre dans le Nord

Interdit de scène, Dieudonné a vu son spectacle interrompu vendredi soir à Hérin (Nord) par la police. Une intervention qui fait suite à un arrêté préfectoral interdisant la représentation du polémiste.

Les ennuis continuent pour Dieudonné. Le polémiste multi-condamné a vu son spectacle interrompu ce vendredi soir à Hérin (Nord) par les autorités, alors même que celui-ci a déjà été interdit par un arrêté préfectoral. D'après plusieurs sources, dont La Voix du Nord, Dieudonné M'bala M'bala se produisait en plein air sur le terrain de la brasserie Bonne Bière, lorsqu'il a été empêché de poursuivre son récit face à plusieurs centaines de personnes qui ont dû être évacuées.

«Il a joué son spectacle à 19h et les policiers sont intervenus vers 19h45. Ils lui ont demandé d'interrompre la représentation, ce qu'il a fait», s'est notamment souvenu André Sauvenière, directeur de la brasserie. «Nous avions convenu qu'il ne s'agirait pas d'un spectacle polémique et c'était effectivement le cas, il devait jouer d'anciens sketchs. Je ne comprends pas la réaction des autorités», a-t-il précisé.

Un spectacle déjà interrompu en juillet

La préfecture du Nord a de son côté confirmé que la police était intervenue pour faire appliquer l'arrêté d'interdiction pris le 9 octobre : «Suite à un recours introduit par l'organisateur, le tribunal administratif de Lille a validé l'arrêté», a-t-elle indiqué. D'après ledit arrêté, Dieudonné a été plusieurs fois condamné pour ses propos. La préfecture a insisté sur la récurrence des «propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes», au cours de ses représentations de l'intéressé, susceptibles de troubler l'ordre public.

D'après l'arrêté, ces propos peuvent participer «à la radicalisation d'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémites à la suite de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023».

«Nouvelle interpellation sur scène hier» près de Valenciennes, «je me suis vu signifier une interdiction générale de toute forme d'expression dans le département du Nord», a réagi, sur le réseau social X, Dieudonné M'bala M'bala. En juillet dernier, son spectacle avait déjà été interrompu à Lestrem (Pas-de-Calais) par les gendarmes, qui lui avaient notifié sur place un arrêté préfectoral interdisant la représentation.