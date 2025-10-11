«Il y a une baisse de chiffre d'affaires et de clientèle» : la crise politique impacte le porte-monnaie des Français

Face à la situation critique traversée par la France sur le plan politique, les Français ont adapté leur mode de vie, notamment en dépensant moins.

Une période instable. Alors que la situation politique de la France a connu un nouveau rebondissement vendredi soir avec la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon quelques jours après sa démission, les Français ont adapté leur mode de vie en se montrant bien plus précautionneux au niveau des dépenses. Un constat que les équipes de CNEWS ont pu confirmer au pied d'un centre commercial nantais.

Ici, les clients ne se moquent pas de la situation politique, ils s'en inquiètent. Tous ont confié avoir réduit leurs achats, voire, avoir changé drastiquement leurs habitudes alimentaires : «On n'a pas pris de viande alors que d'habitude, on en prend. On ne sait jamais qui va être au pouvoir donc on ne sait jamais ce qui va être fait au niveau des prix», témoigne un client interrogé à la sortie de ses courses.

Plus de promeneurs, moins d'acheteurs

D'autres avouent se priver de certains plaisirs afin de mettre plus d'argent de côté : «J'ai renié sur beaucoup de plaisirs comme le restaurant. Je mets plus d'argent de côté pour ma fille afin qu'elle puisse avoir un avenir plus facilement», explique un autre client.

Des clients passés en mode «économie». Une situation confirmée par les commerçants du centre-ville, à quelques kilomètres de la zone des grandes surfaces : «Ça se reflète dans les habitudes d'achat. Les gens sont moins à acheter des grosses choses. Ils sont plus sur des petits cadeaux», rapporte Jérôme Danto, vice-président des commerçants nantais. «Il y a une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de clientèle et de flux», ajoute-t-il.

Il y a toujours du monde dans les rues selon les commerçants, mais les promeneurs ont pris le pas sur les acheteurs.