«Ils utilisent les faiblesses de notre arsenal juridique pour pénétrer la société» : à Nice, la fermeture d’un collège musulman annulée pour la troisième fois

La justice a annulé, pour la troisième fois, la fermeture définitive d’un collège musulman à Nice (Alpes-Maritimes). C’est la ministre de l’Education de l’époque, Nicole Belloubet, qui avait décidé en février 2024 la fermeture pour un manque de transparence sur les origines du financement de cet établissement.

Les juges ont estimé disproportionnée la fermeture définitive du collège Avicenne, demandée il y a un an et demi par la ministre de l'Éducation titulaire d'alors, Nicole Belloubet. Cet établissement, hors contrat et ouvert depuis 2016, est situé dans un quartier défavorisé du nord-est de Nice (Alpes-Maritimes). Il accueille chaque année plus d'une centaine d'élèves qui y suivent le programme officiel, avec en plus, 1h30 de langue arabe et 1h30 d'éthique musulmane.

Pour les autorités, pas de problème a priori avec les cours dispensés mais un manque de transparence sur les origines de leurs financements. De son côté, l'ancien premier adjoint à la Ville de Nice déplore cette décision de la justice et dénonce des liens étroits et la mouvance islamiste des Frères musulmans.

«pénétrer toujours davantage la société française»

«Ce sont des gens extrêmement intelligents. Ils connaissent toutes les ficelles du droit européen et du droit national. Ils utilisent précisément les faiblesses de notre arsenal juridique pour pénétrer toujours davantage la société française», avance ainsi Benoît Kandel, qui est par ailleurs responsable de la section niçoise du Rassemblement national .

Contacté, l'avocat de l'établissement n'a pas donné suite aux sollicitations de CNEWS.