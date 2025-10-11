Journée nationale des troubles Dys: quels sont ces troubles spécifiques du langage et des apprentissages qui touchent presque une personne sur dix ?

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) touchent de nombreux Français. La France célèbre ce samedi 11 octobre la journée nationale dédiée aux troubles «Dys», avec des ateliers de sensibilisation sur l'ensemble du territoire.

La France célèbre la 19e journée nationale des troubles «Dys» ce samedi 11 octobre. Ce terme regroupe tous les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA). Ils affectent le langage, la coordination motrice, l’attention, la perception, la mémoire, les fonctions visuo-spatiales et les fonctions exécutives.

Selon la Fédération française des Dys, ces troubles concernent environ 6 à 8% de la population, soit environ 7 millions de personnes ou encore un à deux enfants par classe. Par ailleurs, 40% des personnes concernées présentent plusieurs troubles associés. Mais contrairement aux idées reçues, ces troubles ne concernent pas uniquement les enfants, même s'ils se manifestent dès le plus jeune âge, ce qui peut causer une confusion.

«Ces troubles persistent souvent à l’âge adulte et nécessitent une prise en charge adaptée», précise le ministère du Travail, de la Santé, de la Solidarité, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

Parmi ces troubles, on retrouve la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysorthographie et la dysgraphie. D'où le terme de troubles «Dys». Ils peuvent être associés chez une même personne. Il n'est par exemple pas rare de souffrir de dyslexie et de dysorthographie à la fois car ils partagent la même origine, à savoir une difficulté avec le langage écrit. Voici les différents TSLA et leurs caractéristiques :

La dyslexie

Trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture, caractérisé par des difficultés à reconnaître les mots écrits, à les déchiffrer et à les comprendre.

La dysphasie

Trouble spécifique du langage oral, affectant la compréhension et l’expression verbale, malgré une intelligence préservée.

La dyspraxie

Trouble spécifique de la coordination et de la planification des gestes, impactant l’habillage, l’écriture, les activités sportives, etc.

La dyscalculie

Trouble spécifique de l’apprentissage des mathématiques, se manifestant par des difficultés à comprendre les nombres, à effectuer des calculs ou à résoudre des problèmes.

La dysgraphie

Trouble de l'apprentissage qui se caractérise par une difficulté sévère et persistante à réaliser le geste d'écriture de manière fluide, lisible, rapide et efficace, en l'absence de déficit neurologique ou intellectuel majeur.

La dysorthographie

Trouble spécifique et durable de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe, en dépit d'une intelligence normale et d'une scolarisation adéquate.

Autrefois ignorés voire même non diagnostiqués, ces troubles sont beaucoup plus surveillés aujourd'hui, afin que ceux qui en souffrent puissent bénéficier d'un suivi de qualité. Plus de 55.000 professionnels de santé (médecins généralistes et pédiatres) ont été sensibilisés au repérage des écarts de développement chez l’enfant, détaille le ministère.

À la rentrée scolaire 2025, 75 nouveaux dispositifs spécifiques ont été ouverts sur l’ensemble du territoire pour accompagner les élèves avec des troubles du neurodéveloppement, dont les troubles « Dys » font partie.