«La France a enregistré la plus forte hausse de la population immigrée jamais constatée» : 7,7 millions d’immigrés recensés par l’Insee en 2024, un record

Selon les derniers chiffres de l'INSEE, plus de sept millions d'étrangers vivent en France. Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis le début des années 2000. 

Une année record. La France a enregistré en 2024 la plus forte hausse de population immigrée sur une seule année, avec 434.000 nouvelles personnes. Soit «autant que sur les trois années précédentes cumulées», indique Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. 

La population immigrée se porte sur le territoire à 7.726.000 personnes, soit plus de 11% de la population, selon les chiffres de l'Insee. 

Une immigration majoritairement africaine 

Dans le détail, il y a 5.100.000 étrangers, 900.000 étrangers nés en France, et 2.600.000 étrangers naturalisés. La plupart des immigrés proviennent du continent africain : «Nous avons l'immigration la plus africaine d'Europe, précise Nicolas Pouvreau-Monti. 

Sur les 434.000 personnes immigrés en 2024, près de 70% sont nés en Afrique». En 1968, près de trois étrangers sur quatre possédaient la nationalité d'un pays européen.

